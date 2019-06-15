Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

15 июня 2019     22
Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Следственный комитет обнародовал кадры последствия жесткой посадки пассажирского лайнера «Боинг 737-800» авиакомпании S7. Самолет летел в Краснодар из Москвы и не смог сесть с первого раза. Видео опубликовал Telegram-канал «На видео видно».

Как ранее сообщили представители аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг. Самолет удалось благополучно посадить, пострадавших среди находившихся на борту 175 человек нет.

В МВД по Южному федеральному округу проводят проверку по факту произошедшего.

Источник: Лента.Ру

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