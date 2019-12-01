По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты

1 декабря 2019     17
По делу о расправе над мальчиком в Екатеринбурге задержана глава секты

Новой фигуранткой дела об убийстве девятилетнего мальчика в Екатеринбурге стала глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина. Женщина задержана, накануне ее допросили следователи, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, 48-летняя Гайнуллина косвенно причастна к преступлению — в течение двух дней она пыталась «оживить» умершего ребенка и наделялась, что «Господь вернет ему дух». Когда воскресить его не получилось, труп закопали в парке.

Источник: Лента.Ру

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