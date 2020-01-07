«По последнему слову техники и технологий»: какие задачи стоят перед российской армией в 2020 году

Доля современного вооружения в российских ВС в 2020 году увеличится до 70% за счёт поступления бронетехники, ракет, артиллерии, летательных аппаратов, комплексов ПВО и кораблей. Такой вывод следует из официальной информации Минобороны РФ. Как заявил президент России Владимир Путин, войска «всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий». Беспокойство Москвы вызывает усиление военной активности НАТО и разрушение архитектуры международной безопасности. Эта ситуация будет учтена в плане обороны страны на 2021—2025 годы.

Вооружённые силы РФ в 2020 году должны получить несколько сотен единиц нового вооружения. В войска будут поставлены 565 бронемашин, 436 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, 106 летательных аппаратов, четыре полковых комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», шесть дивизионных комплектов системы «Панцирь» и два дивизионных комплекта «Бук-М3». Такие данные приводит Минобороны РФ.

В соединениях стратегических ядерных сил появятся 22 пусковые установки с баллистическими ракетами «Ярс» и комплексами «Авангард», шесть модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и первый серийный атомный подводный крейсер проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег».

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В состав военно-морского флота войдут 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения, один береговой ракетный комплекс «Бал». Также будет завершено строительство инфраструктуры базирования атомоходов стратегического назначения на Северном и Тихоокеанском флотах.

Ожидается, что доля современного вооружения в армии составит 70% (сейчас 68,2%. — RT). Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, Владимир Путин обратил внимание на необходимость уделить приоритетное внимание повышению доли новой военной техники в сухопутных войсках, которые по данному показателю сейчас отстают от других видов и родов ВС.

«Этот уровень — имею в виду 70% новой техники в войсках — важно достичь и стабильно поддерживать в будущем. Повторю: наша задача не в том, чтобы разово перевооружить армию и флот и забыть об этом на десятилетия. Они всегда должны быть оснащены по последнему слову техники и технологий», — заявил Путин.

По словам главы государства, военная техника, которая разрабатывается и производится для нужд Минобороны, «должна быть лучше мировых образцов». Президент РФ подчеркнул, что перевооружение армии — «это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья иногда».

Военнослужащие РФ во время выполнения учебно-боевой задачи РИА Новости © Виталий Тимкив

В беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин пояснил, что президент ставит перед военными и оборонно-промышленным комплексом (ОПК) сложные, но выполнимые задачи. По оценке эксперта, в последние годы модернизация армии достигла серьёзных успехов, однако процесс совершенствования ВС должен носить непрерывный характер.

«70-процентная доля современного вооружения, которая будет достигнута в 2020 году, — это достойный показатель. Тем не менее президент даёт понять, что совершенствование ВС не должно останавливаться. Это постоянная кропотливая работа, требующая большой отдачи и готовности порой брать персональную ответственность за результаты», — сказал Кошкин.

«Учесть и оценить»

В 2020 году руководство РФ завершит разработку плана обороны страны на 2021—2025 годы. В этой связи президент поручил Минобороны «в полной мере учесть и оценить произошедшие изменения военно-политической обстановки в мире и перспективы её развития», а также провести всесторонний анализ потенциальных военных угроз.

Наибольшее беспокойство Москвы вызывают продолжающееся расширение военной инфраструктуры НАТО и разрушение системы контроля над ракетно-ядерным оружием.

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По подсчётам Минобороны РФ, ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, имеющих «явную антироссийскую направленность». В 2019 году заметно возросла разведывательная активность альянса вблизи российских границ. По сравнению с 2018 годом интенсивность полётов авиации увеличилась на 33%, проходов иностранных военных кораблей — на 24%.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу отметил, что командование НАТО под патронажем Соединённых Штатов выстраивает антироссийскую инициативу «Четыре по 30». Суть в том, что альянс добивается 30-суточной готовности к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей.

По прогнозу Москвы, полная реализация этой концепции станет возможной к 2022 году. По состоянию на декабрь 2019 года, доля боеготовых подразделений сухопутного компонента составляет 100%, воздушного — 76%, морского — 93%.

При этом стоит напомнить, что в феврале 2019 года США приостановили участие, а в августе вышли в одностороннем порядке из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который считался одним из краеугольных соглашений архитектуры международной безопасности. На текущий момент Соединённые Штаты уже проводили испытания запрещённого ранее оружия дальностью от 500 до 5500 км.

Пуск ракеты США © Скриншот с видео: Министерство обороны США

По информации Минобороны, в планах США разместить ударные ракетные комплексы в Европе и в Азиатско‑Тихоокеанском регионе.

По-прежнему остаётся неопределённой судьба другого важнейшего документа — Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который ограничивает количество развёрнутых боезарядов и их носителей. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года.

В разговоре с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин констатировал, что разрушение СНВ-III окончательно снимет формальные ограничения на гонку ядерных вооружений. Москва готова продлить этот документ на пять лет, однако Вашингтон не артикулирует конкретную позицию по данному вопросу.

«Не только я, но и американские эксперты, например, из «Дартмутского диалога» полагают, что ДРСМД похоронен. Сейчас есть некоторые шансы сохранить СНВ-III. Но дело в том, что этот договор может стать жертвой даже не злонамеренной политики, а такой «технической причины», как электоральный цикл. Если на выборах в США победит новый человек, то период формирования команды и внешнеполитического курса выпадает как раз на февраль 2021 года. И новому президенту будет явно не до СНВ-III», — отметил Козюлин.

Но и Дональд Трамп, у которого большие шансы вновь победить на выборах, как считает эксперт, вполне может саботировать пролонгацию СНВ-III. Аналитик напомнил, что при нынешнем главе Белого дома размер военного бюджета США каждый год устанавливает новые рекорды (в 2020 году он составит почти $750 млрд). Кроме того, 45-й президент Соединённых Штатов анонсировал масштабную программу развития космического эшелона ПРО, направленную на изменение баланса сил.

Гарантированное сдерживание агрессии

Как неоднократно говорил Владимир Путин, Москва готова обсуждать новые договорённости в сфере контроля над вооружениями. Однако пока данный процесс не запущен, Россия продолжит модернизацию своего ракетно-ядерного потенциала — поставлять в войска новейшие вооружения, включая гиперзвуковые, и разрабатывать перспективные средства поражения.

«И разумеется, будем по плану продвигать работу по созданию других перспективных ракетных систем, способных обеспечить гарантированное сдерживание агрессии против России и наших союзников», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и техники kremlin.ru

В беседе с RT коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что у Москвы есть ресурсы для принятия адекватных контрмер в ответ на расширение военной инфраструктуры альянса, а также разрушение ДРСМД и СНВ-III.

«В ближайшей перспективе количество носителей ядерного оружия в США будет расти и за счёт крылатых ракет, в том числе средней дальности. Все эти тенденции, естественно, учитываются Москвой: увеличивается количество носителей «Калибров», завершаются работы по ракетам «Циркон» и «Сармат». Данные вооружения значительно усилят обороноспособность России», — подытожил Леонков.

Источник: Россия Сегодня