По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами

25 марта 2020     23
По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами

По Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

Землетрясение произошло в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Жертв и разрушений нет, сообщает краевой главк МЧС России.

17 января в Петропавловске-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Тихого океана, на глубине 50 километров. Его эпицентр находился в 120 километрах от столицы Камчатского края.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российский «Циркон» оказался неточным
Российский «Циркон» оказался неточным

Возможность в реальных боевых условиях точно отстреляться с кораблей (и особенно подлодок) перспективными гиперзвуковыми ракетами «Циркон» вызывает вопросы, пишет в …


По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами
По Северо-Курильскому району объявили тревогу цунами

По Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3. Об этом сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова в беседе с РИА Новости. …


Найденная мертвой мать детей Мэйуэзера писала книгу о побоях со стороны боксера
Найденная мертвой мать детей Мэйуэзера писала книгу о побоях со стороны боксера

Бывшая девушка американского боксера Флойда Мэйуэзера Джози Харрис до своей смерти работала над книгой, где описывала сцены домашнего насилия. Об …


В Китае за сутки от коронавируса умерли девять человек
В Китае за сутки от коронавируса умерли девять человек

Девять человек умерли за последние сутки от коронавируса COVID-19 в материковой части Китая, выявлено 47 новых случаев заражения, все они …


В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавируса. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты