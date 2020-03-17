Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом

17 марта 2020     11
Правительство нашло еще одну проблему в борьбе с коронавирусом

Правительство России нашло еще одну проблему в борьбе с распространением коронавируса — проблему информационного взаимодействия власти и населения. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По ее данным, во вторник, 17 марта, члены кабинета министров представят президенту России часть плана первоочередных мер по борьбе с распространением коронавируса. Одним из докладчиков будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, который в координационном совете отвечает за экономические меры. Вице-премьер Татьяна Голикова курирует меры в социальной сфере, здравоохранении, а также карантинные мероприятия.

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16:07 — 16 марта

Отмечается, что для российской практики необычно появление в координационном совете третьего блока — коммуникационно-информационного, за него ответственен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Во многом происходящее вокруг коронавируса и в России, и в мире — именно коммуникационный вызов и проблема информационного взаимодействия власти и населения», — подчеркивается в публикации издания.

Накануне, 16 марта, стало известно, что правительство подготовило план поддержки российской экономики в условиях распространения коронавируса. Он включает в себя создание антикризисного фонда в 300 миллиардов рублей и предполагает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения. Так, документом предусматривается возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или больничных листов. Также планируется проводить мониторинг ситуации на рынке труда, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

По данным на 16 марта, в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом. Большинство из них выявлено в Москве, где из-за распространения вируса введены наиболее жесткие ограничительные меры: в частности, на три недели закрыты школы и запрещены досуговые мероприятия с участием более 50 человек.

Источник: Лента.Ру

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