Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

18 февраля 2020     14
Правительство не поддержало законопроект о переносе выходного на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря, который внес в Госдуму депутат от ЛДПР, член Совета Федерации Сергей Леонов, сообщает ТАСС.

В одобренном на заседании комиссии проекте отзыва Кабмина сказано, что в Трудовом кодексе есть упоминание о возможности переносить выходные дни на другие даты через принятие федерального закона или постановление правительства. Таким образом, министры уже сейчас наделены правом делать 21 декабря выходным, «дополнительного регулирования для этого не требуется», говорится в документе.

Согласно предложению ЛДПР, в Трудовом кодексе необходимо закрепить положение о переносе выходного дня на 31 декабря, если эта дата выпадает на рабочий день.

В 2019 году предновогодний день приходился на вторник и был рабочим для большинства россиян. Некоторые регионы объявили его выходным на своей территории. Президент Владимир Путин говорил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным по всей стране, однако торопиться с таким решением он не рекомендовал.

Источник: Лента.Ру

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