«Предвыборные обстоятельства»: продолжит ли Зеленский курс на построение диалога с Россией

Первый телефонный разговор президентов России и Украины стал одной из главных тем минувшей недели. В ходе 20-минутной беседы, которую в Кремле назвали «ознакомительной», главы государств обсудили вопрос освобождения задержанных в обеих странах лиц и урегулирование ситуации в Донбассе. Кроме того, 12 июля состоялась встреча представителей стран «нормандской четвёрки», которые обсуждали возможность проведения впервые за три года встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции. Эксперты в целом позитивно оценивают шаги Зеленского по оживлению диалога с РФ, однако констатируют, что националисты и политические элиты в Киеве выступают против компромиссов с Москвой. Поэтому реальные действия президента Украины, во-первых, будут зависеть от его окружения, а во-вторых, станут более понятны лишь после парламентских выборов, отмечают аналитики.

Одной из главных тем минувшей недели стал первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Он состоялся 11 июля по инициативе Киева.

Зеленский заявил, что главной темой переговоров был вопрос освобождения задержанных в обеих странах лиц. Он отметил, что отдельно затрагивал тему арестованных после инцидента в Керченском проливе моряков.

«Мы сейчас основательно ведём этот вопрос, чтобы забрать всех наших ребят. И не только минский процесс — нормандский процесс и так далее. У меня корона с головы не спадёт, потому что жизни ребят — самое главное. Вчера мы разговаривали с президентом России. Мой главный вопрос был, готовы ли они отдать их», — заявил Зеленский.

Об этом президент рассказал во время встречи с родственниками арестованных моряков в Кривом Роге. Ранее в пресс-службе Зеленского отмечали, что именно освобождение военных моряков было «ключевым вопросом», обсуждавшимся во время телефонного разговора.

«Также речь шла о возвращении других украинских граждан, содержащихся на территории РФ. Кроме того, стороны обсудили продолжение переговоров в нормандском формате», — сообщили в администрации президента.

РИА Новости

© Алексей Никольский

В свою очередь, в пресс-службе российского лидера отметили, что в ходе 20-минутного разговора (который стал первым контактом президентов и носил «ознакомительный» характер) обсуждались вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а также ведение совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Сообщалось, что Путин и Зеленский договорились о продолжении этой работы «на уровне экспертов».

«Разговор носил достаточно прагматичный характер», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Проблематика российско-украинских отношений также обсуждалась 12 июля в ходе оперативного совещания Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

При этом российские политики и эксперты в позитивном ключе восприняли состоявшуюся беседу лидеров. Так, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT выразил мнение, что Киев продемонстрировал свою готовность к возобновлению диалога (поскольку разговор состоялся по инициативе украинской стороны).

«Факт переговоров можно приветствовать, диалог всегда лучше его отсутствия», — подчеркнул сенатор.

Его коллега Владимир Джабаров не исключил, что подобная инициатива Зеленского может быть связана с предстоящими через неделю парламентскими выборами на Украине. Однако он также отметил позитивный сигнал, который несёт в себе контакт двух президентов.

«Это хорошо, что разговор состоялся. Потому что любые переговоры лучше, чем их отсутствие. Конечно, нельзя отрицать, что у господина Зеленского через неделю выборы. Ему надо показать той части электората, которая за восстановление нормальных отношений с Россией, что он готов пройти свою часть пути», — заявил Джабаров в интервью «Парламентской газете».

«Демонстрирует стремление к диалогу»

Комментируя перспективы возобновления диалога между Москвой и Киевом, украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT выразил надежду на то, что Владимир Зеленский станет предпринимать реальные шаги в этом направлении.

«Можно предположить, что в разговоре с Путиным Зеленский, скорее всего, был вполне адекватным и не позволял себе того, что он может позволить себе, выступая где-то перед украинской аудиторией. Можно надеяться, что в таких переговорах он будет более реалистичным», — заявил эксперт.

Собеседник RT констатировал, что сейчас действительно стоит задача по освобождению россиян, находящихся в заключении на Украине, и украинцев, которые задержаны в России. И в этом направлении можно попытаться предпринимать реальные шаги, уверен Дудчак.

«Почему бы не сделать это? Когда дело доходит до личных переговоров, всё немного успокаивается, лишние эмоции уходят. Будем надеяться, что Зеленский дойдёт до практической реализации… Насчёт моряков — там своя процедура, но я думаю, что в личных переговорах эту проблему тоже можно решить», — добавил политолог.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что по сравнению с предыдущим президентом Украины Петром Порошенко действующий глава государства уже сделал значительный шаг вперёд в части, касающейся отношений с Москвой.

«Всё-таки он демонстрирует стремление к диалогу. Это уже прорыв, совершенно другой уровень — в отличие от Порошенко, для которого готовность к диалогу была как психологическое поражение. Зеленский, как и Трамп, скован русофобским истеблишментом, понятно, и это мешает ему проводить политику, направленную на диалог… Каким бы ни был исход этого предприятия, по крайней мере, желание вести диалог — это уже победа», — отметил Блохин.

По его словам, с российской стороны в этом направлении также делаются определённые шаги, создаются информационные площадки для обсуждения ситуации. В частности, накануне на телеканале «Россия 1» прошёл «неполитический» телемост «Россия — Украина».

«Создаются предпосылки для создания площадки для взаимного диалога, чтобы стороны могли обмениваться мнениями не через призму конфронтации, враждебности, политических баталий, а хотя бы на бытовом уровне. Какие-то тенденции к изменению ситуации наблюдаются как с нашей, так и с украинской стороны», — добавил эксперт.

«Действительно готов пойти на уступки»

Комментируя последние шаги Владимира Зеленского, источник RT в окружении украинского лидера рассказал, что президент согласен выполнять Минские соглашения и «действительно готов пойти на уступки» ради освобождения украинских моряков и прекращения войны на востоке страны.

«Существует одна проблема: против компромисса выступают националисты и политическая элита Украины. Зеленский — неопытный политик, поэтому его реальные действия будут зависеть от того, какая из групп влияния победит в его окружении», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в партии «Народный фронт» высказал мнение, что Зеленский своими заявлениями о необходимости договариваться с Россией «тестирует» мнение общественности, прощупывая настроения избирателей.

«Думаю, после парламентских выборов его действия станут смелее. Вопрос только в том, смогут ли правоохранительные органы удержать ситуацию. Акции протеста очень вероятны, и Зеленский этого опасается. Договариваться необходимо, военные действия не могут продолжаться вечно. То же самое касается моряков», — заявил депутат.

При этом собеседник RT в Радикальной партии заявил, что шестой президент Украины «играет в очень опасную игру». По его словам, эксперты рекомендовали Зеленскому общаться с Путиным только при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, однако глава государства решил действовать самостоятельно.

«Но Зеленский разочарован в иностранных партнёрах и решил справляться сам. Я думаю, что не согласованные с МИД решения могут привести к проблемам. Даже если договориться с Россией он сможет, то как потом это решение реализовать на территории Украины? Пойти на уступки ему просто не дадут националисты», — подытожил источник.

Нормандский формат

Кроме беседы Путина с Зеленским, на минувшей неделе также состоялись переговоры советников глав государств и правительств стран «нормандской четвёрки» по внешней политике. 12 июля в Париже они обсудили возможность проведения первой за три года встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции. Сообщается, что российскую сторону представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, а украинскую — замглавы президентской администрации Вадим Пристайко.

Как сообщает агентство DPA, после переговоров германская сторона заявила, что эта встреча «закрепила позитивные сдвиги», которые наметились на юго-востоке Украины. В частности, представители «нормандской четвёрки» обсудили дальнейшие шаги по имплементации Минских соглашений (прежде всего — прекращению огня) и условились продолжать переговоры в этом формате.

По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, в ходе прошедшей в Париже дискуссии было решено вернуться позже к вопросу о возможности встречи лидеров стран «четвёрки».

«Признано, что возможному следующему саммиту должна предшествовать активизация работы по выполнению решений берлинской встречи лидеров, состоявшейся в 2016 году», — написал Чеснаков в своём Telegram-канале.

Напомним, что последняя личная встреча лидеров четырёх стран прошла в Берлине 19 октября 2016 года. На ней была подтверждена важность выполнения рамочного решения о разведении сил и средств на трёх участках: в Золотом, Петровском и Станице Луганской. Кроме того, отмечалась важность реализации так называемой формулы Штайнмайера, предполагающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса и последующие выборы в регионе.

Российская сторона неоднократно отмечала, что новая встреча глав государств «четвёрки» имеет смысл лишь после того, как будут выполнены уже достигнутые договорённости. При этом в заключительный период правления Петра Порошенко работа в нормандском формате была фактически парализована, поэтому последняя на данный момент представительная встреча сторон прошла в июне 2018 года в Берлине — на уровне глав МИД.

Собеседник издания «КоммерсантЪ» во внешнеполитическом ведомстве России отметил, что сейчас о разведении сил можно говорить только в Станице Луганской, хотя и к этому процессу есть определённые вопросы: «Остались проблемы с фортификациями».

По словам представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе Романа Бессмертного, процесс разведения сил «постепенно, но идёт». В то же время он добавил, что закон о выборах на территории самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик пока так и не принят, а «формулу Штайнмайера» все трактуют в свою пользу.

Вместе с тем собеседник «Ъ» констатировал, что прошедшая встреча, как и телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, являются «положительными сигналами» и свидетельствуют о желании двигаться дальше. Он также высказал мнение, что в Париже скорее обсуждался график, а не конкретика предстоящей работы.

«Сначала проводятся такие встречи, потом контакт министров — и только потом возможна подготовка к саммиту, на котором президенты должны поставить задачи. Выполняет их уже контактная группа», — заявил Бессмертный.

Комментируя определённое оживление минского формата и российско-украинского диалога, политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT напомнил, что, ещё будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский обещал закончить войну в Донбассе и продвинуться в вопросе мирного урегулирования. А практически сразу после инаугурации и роспуска Верховной рады началась следующая, парламентская избирательная кампания.

«Думаю, именно с этим предвыборным обстоятельством связан тот факт, что Киев стал занимать более конструктивную позицию в минском процессе по сравнению с тем, что мы имели при Порошенко. Важно, чтобы диалог продлился уже после парламентских выборов. Главная опасность состоит в том, что, когда выборы пройдут, в новый созыв Верховной рады могут войти представители националистических кругов, которые будут всячески блокировать минские договорённости. Украина в таком случае может продолжить неконструктивный курс в отношении жителей Донбасса, взятый ещё Порошенко», — отметил Мезюхо.