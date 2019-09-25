«Предлоги не имеют никакого значения»: США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ

Американские визы не получили как некоторые члены российской делегации 74-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, так и участники конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он отметил, что предлоги, под которыми США пошли на этот шаг, не имеют значения, так как это прямое нарушение международных обязательств. Ранее Вашингтон обвинил Москву в нарушении положений ДВЗЯИ. При этом Соединённые Штаты соглашение до сих пор не ратифицировали. По мнению экспертов, недопуск российских делегатов до конференции может говорить о планах Белого дома по проведению ядерных испытаний.

США не выдали визы не только некоторым членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, но и части представителей РФ, которые должны были выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Сегодня произошла, как вы знаете, безобразная ситуация, когда части российской делегации не Генассамблею не выдали американские визы. Но не только части российской делегации на Генассамблее, но ещё и делегации на конференцию по ДВЗЯИ», — сказал дипломат.

Небензя также сообщил, что в итоге въездные документы не получили более 10 человек. Он напомнил, что однажды российских делегатов уже не пустили на конференцию, в связи с чем Москва была вынуждена заблокировать её проведение.

«У нас уже была ситуация, когда на конференцию не допустили российских делегатов, и нам пришлось не допустить проведения этой конференции, потому что решение принимается консенсусом. Предлоги невыдачи визы для нас не имеют никакого значения, потому что страна—хозяйка штаб-квартиры обязана выполнять соглашение с Организацией Объединенных Наций», — добавил Небензя.

«Прямое нарушение обязательств Вашингтона»

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя Reuters © Lucas Jackson

Напомним, во вторник, 24 сентября, стало известно, что часть российской делегации, направлявшейся на Генассамблею ООН, не получила американские визы и не смогла выехать в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира организации.

В Кремле подчеркнули, что исключают «жёсткой реакции» со стороны России и ООН на этот инцидент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не выдав визу, США нарушили свои международные обязательства.

«Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона. Речь не идёт о двустороннем визите, речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН. Америка предоставляет свою территорию штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, — это ограничить, например, пребывание членов российской делегации одним городом Нью-Йорк», — сказал он 24 сентября.

Прокомментировал инцидент и глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию. Он в ироническом ключе «поблагодарил» США за то, что ему визу всё-таки выдали.

«Я рад, что у нас есть возможность встретиться в Нью-Йорке. Я рад, что в конце концов получил визу от Соединённых Штатов, в отличие от моей делегации, любезно Вашингтон это сделал», — сказал он в ходе встречи с министрами иностранных дел Турции и Ирана в Нью-Йорке.

Также по теме

«Прямое нарушение обязательств»: в Москве отреагировали на отказ США выдать визы части делегации РФ в ООН

США нарушили свои прямые международные обязательства, не выдав визы российским делегатам, направлявшимся на сессию Генассамблеи ООН в…

Говоря серьёзно, он назвал позором для США невыдачу виз для российских делегатов.

«Думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий», — подчеркнул Лавров.

Отметим, что в Госдепартаменте США отказались комментировать информацию о невыдаче виз, сославшись на её «конфиденциальный характер». Тем не менее представитель американского внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтон «серьёзно относится» к своим обязанностям.

«Мы оцениваем каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе и в соответствии с существующим законодательством и обязательствами. Мы серьёзно относимся к своим обязательствам по соглашению о штаб-квартире ООН», — заявила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не согласилась с утверждением о «серьёзном отношении» американской стороны к вопросу о визах. Она напомнила, что в ходе визита делегации из США во главе с Майком Помпео в мае Россия выдала около 200 виз её членам.

«Знаете, что такое «серьёзно относится к своим обязательствам» в сочетании с «рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке»? Это когда американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз», — подчеркнула она.

Не выдали около 10 виз

Reuters © Mike Segar

Как 24 сентября рассказала Захарова, формальными причинами стали технические вопросы процесса выдачи виз и сроки подачи документов. Однако россияне подали все бумаги в строгом соответствии с рекомендацией американских диппредставительств и даже заранее, пояснила представитель МИД. По её словам, въездные документы не получили порядка 10 человек.

«Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением «слишком рано», затем снова собирать и в результате не выдать около 10 виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор», — добавила Захарова.

Среди тех, кто не получил визу, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв. В разговоре с RT он отметил, что это беспрецедентная ситуация, которая создаёт угрозу для работы всей российской делегации.

«Это совершенно беспрецедентная ситуация, она ничем не спровоцирована, она носит вызывающий характер, она создаёт реальные проблемы для полноценной работы российской делегации на сессии Генассамблеи. И она, разумеется, должна быть соответствующим образом оценена международным сообществом, руководством ООН», — подчеркнул сенатор.

США намеренно не выдали визы россиянам, чтобы осложнить работу представителей РФ на Генассамблее ООН, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Я думаю, надо исходить из того, что в данном случае американцы, не выдавая визы, действовали осмысленно, это не эмоциональный порыв, продиктованный какими-то обстоятельствами. Визы были запрошены в установленный срок, с точки зрения времени рассмотрения оснований для их игнорирования не было… Налицо желание затруднить деятельность российской делегации на ГА ООН», — сказал он RT.

«Надежды на улучшение отношений не оправдываются»

Отказ во въезде российским участникам конференции по ДВЗЯИ может говорить о планах Штатов нарушить положения договора, предположил Оленченко.

«Наверное, это лишний раз доказывает, что американцы здесь себя чувствуют неуверенно, и что у них есть какие-то планы, которые идут в вразрез с тенденцией поддержания действия данного договора», — отметил эксперт.

Напомним, США так и не ратифицировали ДВЗЯИ. Помимо Вашингтона, отказались к нему присоединяться ещё семь стран, в связи с чем договор не может вступить в силу. В то же время разведка Соединённых Штатов в начале июня сообщила, что Россия якобы проводила ядерные испытания. Однако доказательств этим утверждениям так и не было представлено.

Также по теме

«Срежиссированная атака»: Россия отвергла обвинения США в «возможном нарушении» моратория на ядерные испытания

Россия соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он также…

В МИД России, комментируя такое заявление, сочли это подготовкой к окончательному выходу США из ДВЗИ. Во внешнеполитическом ведомстве провели параллель с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого Вашингтон обвинил Москву, после чего в одностороннем порядке вышел из соглашения.

«Характерно, что США даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из ДРСМД. По всей вероятности, в скором времени следует ожидать заявления администрации США о том, что она не считает возможным оставаться в ДВЗЯИ, который якобы «нарушается другими его участниками», — говорится на сайте МИД.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок считает, что этот инцидент с визами демонстрирует низкий уровень двусторонних отношений между Россией и США.

«Если говорить глобально, то какие-то надежды на улучшение отношений России с США пока не оправдываются. В данном смысле это нужно рассматривать не в контексте конкретно ООН или программ по нераспространению (ядерного оружия. — RT). Это скорее общий контекст продолжения плохих отношений, которые проявляются, в том числе, в таких невежливых шагах, связанных с невыдачей виз», — констатировал он.

Источник: Россия Сегодня