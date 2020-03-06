Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о беседе с президентом

6 марта 2020     21
Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о беседе с президентом

Жительница Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, раскрыла подробности своей беседы с главой государства. Ее слова в пятницу, 6 марта, приводит Telegram-канал Life Shot.

«Президент мне сказал, что это интересное предложение», — рассказала россиянка.

Она отметила, что успела передать Путину свою фотографию, на которой указан ее номер телефона. «Фотографию я передала, а там уже будет видно», — добавила девушка.

Ранее сообщалось, что во время общения президента с жителями Иваново после его посещения местной поликлиники одна из присутствовавших там горожанок предложила Путина взять ее замуж. После этого они девушка и президент перекинулись парой фраз.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Самаре к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс
В Самаре к годовщине воссоединения Крыма с Россией станцуют Севастопольский вальс

В честь праздничной даты воссоединения Крыма с России в Самаре пройдет общественная акция «Соединяя сердца». В рамках мероприятия самарцы смогут …


Вести Севастополь 6.03.2020
Вести Севастополь 6.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Новое оборудование в севастопольском травмпункте. В чём преимущества современного аппарата для рентгенографии? – Неработающие приборы учёта …


Что ждет севастопольцев в праздничные выходные
Что ждет севастопольцев в праздничные выходные

Куда сходить и что посмотреть в эти праздничные выходные? Обзор событий – в рубрике “Афиша”.  7 марта в 18:00 в …


На Крымском мосту задержали фуру с девятью тоннами незаконного пива
На Крымском мосту задержали фуру с девятью тоннами незаконного пива

Полицейские совместно с сотрудниками Росалкогольрегулирования задержали на Крымском мосту перевозчиков нелегальной алкогольной продукции. В ходе проверки большегрузного транспорта на Крымском …


В Севастополе Госжилнадзор проверил поступившие жалобы на работу УК
В Севастополе Госжилнадзор проверил поступившие жалобы на работу УК

В Государственный жилищный надзор жители Севастополя обычно обращаются, когда терпеть уже больше нет сил. Люди жалуются на бездействие управляющих компаний, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты