Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа

Представитель Соединённых Штатов заявил в лондонском суде, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.

Об этом заявил королевский адвокат Джеймс Льюис, представляющий сторону обвинения в королевском суде Вулиджа на востоке Лондона.

«Это обычные уголовные обвинения, и любое лицо, журналист или источник, который взламывает защищённую систему либо пытается получить несанкционированный доступ к ней, или помогает другим сделать это, или склоняет их к этому, виновен в совершении преступления с использованием компьютера», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Льюис отметил, что информирование или журналистика не являются оправданием преступной деятельности или разрешением на нарушение законов.

При этом сторонники Ассанжа обращают внимание на то, что представляющий интересы США Льюис, утверждая, что публикации WikiLeaks поставили под угрозу жизни информаторов американских спецслужб, не привёл никаких примеров реального причинения вреда.

Об этом РИА Новости заявил представитель кампании Do Not Extradite Assange («Не экстрадируйте Ассанжа»), сотрудничающей со стороной защиты.

Как ожидается, сторона защиты представит свои аргументы в суде во вторник, 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Ассанж появился в лондонском суде в первый день слушаний по его экстрадиции в США.

24 февраля в королевском суде Вулиджа стартуют слушания по делу об экстрадиции Ассанжа. Первый этап, в ходе которого стороны представят аргументы, продлится неделю.

В мае — начале июня пройдут ещё три недели слушаний, где стороны представят доказательства и вызовут свидетелей по делу.

По словам адвоката Дженнифер Робинсон, процесс может продлиться несколько лет.

Ассанж, в 2010 году обвинённый в Швеции в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США.

Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.

В конце мая американские власти сообщили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации.

Источник: Россия Сегодня