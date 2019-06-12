Президент Армении поздравил Путина с Днём России

12 июня 2019     16
Президент Армении поздравил Путина с Днём России

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.

  • РИА Новости

«Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами», — приводит РИА Новости поздравление.

Отмечается, что «Саркисян пожелал Путин крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России – мира, благополучия и процветания».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с Днём России. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также поздравил российского лидера.

Источник: Россия Сегодня

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