Президент Армении поздравил Путина с Днём России

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание российскому лидеру Владимиру Путину по случаю Дня России.

«Уверен, что дружба между нашими народами и в дальнейшем будет служить прочной основой для укрепления армяно-российских отношений и расширения партнерского взаимодействия между нашими странами», — приводит РИА Новости поздравление.

Отмечается, что «Саркисян пожелал Путин крепкого здоровья и успехов, а братскому народу России – мира, благополучия и процветания».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского президента Владимира Путина с Днём России. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков также поздравил российского лидера.