Президент Афганистана назвал условие для переговоров с талибами

16:40
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что возможность переговоров с представителями радикального движения «Талибан»* существует только при прекращении огня в стране.
© Рамиль Ситдиков
РИА Новости
«Путь наш ясен. Мы сделали выбор в пользу прочного и достойного мира и не пойдем на попятную. Переговоры с талибами невозможны без прекращения огня», — приводит Tolo News его слова.
Ранее американский лидер Дональд Трамп отменил встречи с представителями радикального движения «Талибан» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем из-за произошедшего в Кабуле взрыва.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Источник: Россия Сегодня
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