Президент Афганистана отложил поездку в США

7 сентября 2019     6
Президент Афганистана отложил поездку в США

03:17

Президент Афганистана Ашфар Гани Ахмадзай отложил запланированную ранее поездку в США по неуточнённым причинам.

Как сообщает Associated Press, афганский лидер должен был в США обсудить переговоры американских властей с радикальным движением «Талибан»*.

Отмечается, что ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад вернулся в Катар для переговоров с представителями «Талибана».

Ранее договорённость о начале вывода американских войск, по словам Халилзада, требовала лишь одобрения президента США Дональда Трампа.

Уточняется, что после заявления американского спецпредставителя, талибы совершил два теракта в Кабуле, жертвой одного из них стал гражданин США. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Источник: Россия Сегодня

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