Президент МОК не исключает отмены ОИ-2020 из-за коронавируса

09:19

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключает, что из-за эпидемии коронавируса возможна отмена летней Олимпиады 2020 года в Токио.

«Будем следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Нельзя забывать о проблемах с квалификационными соревнованиями Олимпиады», — приводит слова Баха Kicker.

Он отметил, что Игры находятся под угрозой, так как во многих видах спорта ещё не завершены квалификационные турниры. Тем не менее в МОК рассчитывают, что соревнования всё-таки смогут состояться.

«У нас есть четыре с половиной месяца, и мы намерены использовать их, чтобы Игры прошли без всяких проблем», — добавил Бах.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

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Ранее сообщалось, что «Формула-1» решила отменить Гран-при Австралии из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня