Президент против бывшего вице-президента: Байден и Трамп ушли в отрыв на первичных выборах в США

Дональд Трамп получил поддержку достаточного количества делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в ноябре 2020 года. В то же время бывший вице-президент США Джо Байден уже несколько недель подряд побеждает своего конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в ряде штатов. По мнению экспертов, результаты прошедших праймериз говорят о том, что за президентское кресло поборются именно Трамп и Байден. При этом у действующего главы Белого дома есть все шансы победить — единственной помехой этому может стать ухудшение экономической ситуации в США из-за распространения коронавируса, полагают аналитики.

Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов, чтобы быть выдвинутым в качестве кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.

Действующий американский лидер победил на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида, получив в результате голоса 1330 делегатов. Для выдвижения кандидатом Трампу необходимо было получить как минимум голоса 1276 из 2441.

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В то же время бывший вице-президент США Джо Байден побеждает своего конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в ряде штатов уже несколько недель подряд.

До 17 марта разрыв между ними составлял примерно 150 голосов. Теперь же преимущество бывшего вице-президента увеличилось почти в два раза. С учётом итогов голосования во вторник у Байдена 1180 голосов, а у Сандерса — 885.

При этом сенатор от Вермонта теоретически ещё может заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов (именно такое количество голосов необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов). Однако в таком случае Сандерсу необходимо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. А, как показывают последние опросы общественного мнения в США, шансов на это почти нет. В связи с этим издание The New York Times назвало отрыв Байдена по числу голосов делегатов «почти непреодолимым» для Сандерса.

На результаты голосования уже отреагировал бывший вице-президент, поблагодарив своих сторонников.

«Спасибо всем, кто поддержал нашу кампанию в Аризоне, Флориде и Иллинойсе. С самого старта нашей целью было сплочение нашей партии и нашего народа, и сегодня мы на один шаг приблизились к ней. Давайте добьёмся этого — все вместе», — написал Байден на своей странице в Twitter.

Thank you to everyone in Arizona, Florida, and Illinois who supported our campaign. From day one, our goal has been to unify our party and our nation — and tonight, we are one step closer to achieving that goal. Let’s do this, together. pic.twitter.com/tcLufz2SBV — Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 18, 2020

Руководитель предвыборной кампании Трампа Брэд Парскаль, в свою очередь, поздравил главу Белого дома, назвав его «наиболее вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии».

«В своём родном штате Флорида он получил наибольшее количество голосов делегатов. Рекордное число голосов, небывалый энтузиазм, сплочённая Республиканская партия!», — отметил Парскаль в Twitter.

Кроме того, официальный представитель штаба Трампа Тим Мёрто объяснил успех американского лидера всеобщей поддержкой действующего президента со стороны республиканцев.

Напомним, 59-е выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Расстановка сил

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, реальных соперников во внутрипартийной борьбе у Трампа нет, поскольку Республиканская партия обычно поддерживает выдвижение на второй срок действующего президента.

«Совершенно очевидно, что Трамп имеет всецелую поддержку Республиканской партии, эта политическая сила выглядит сплочённой. Действующий глава Белого дома сейчас фактически досрочно завершил эти предварительные выборы. Так что с его выдвижением никаких проблем не будет», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Президент США Дональд Трамп со своими сторонниками Reuters © Kevin Lamarque

Юрий Рогулёв также отметил, что, несмотря на обострение конкуренции между Байденом и Сандерсом в последние недели, результаты голосования во вторник показывают, что в итоге демократы будут ставить на бывшего вице-президента.

«Руководство Демократической партии, а также её представители в конгрессе и других органах власти сделают всё, чтобы довести Байдена до национального съезда этой политической силы, на котором его, вероятнее всего, и изберут единым кандидатом для участия в выборах 2020 года», — заявил аналитик.

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Аналогичной позиции придерживается и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Ещё после супервторника стало понятно, что демократическая элита предпочла Байдена. А сейчас результаты праймериз в очередной раз подтверждают это. Если до последних голосований ещё была надежда, что демократы могут объединиться вокруг какого-либо другого кандидата, то сейчас её уже нет», — заявил аналитик в разговоре с RT.

При этом, как подчеркнул Брутер, «победы на праймериз придают Байдену больше уверенности».

«Поэтому дальнейшая внутрипартийная борьба будет менее острой, что важно для сохранения единства Демократической партии. Для демократов это будет позитивным аспектом, однако даст ли им это необходимое преимущество, пока непонятно», — сообщил эксперт.

Влияние коронавируса

Как отмечают аналитики, проведение первичных выборов в Соединённых Штатах серьёзно осложнилось из-за распространения коронавируса.

Ранее ожидалось, что праймериз 17 марта пройдут также и в Огайо. Однако губернатор штата Майкл Девайн инициировал отсрочку первичного голосования, чтобы защитить местных жителей от инфицирования.

Праймериз в США, 17 марта 2020 Reuters © Daniel Acker

Выборы также были отложены в Кентукки, Луизиане, Джорджии и Мэриленде. При этом, как сообщило агентство Associated Press, даже в тех штатах, в которых голосование всё-таки прошло накануне, возникли некоторые трудности. В частности, сотни добровольцев, ранее выражавшие готовность оказывать помощь при проведении праймериз, не явились на участки из-за опасений заразиться. В Иллинойсе были случаи, когда избирательные участки открывались со значительным опозданием из-за неявки сотрудников, которые должны были обеспечивать их работу.

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Газета The New York Times утверждает, что из-за распространения коронавируса явка на первичных выборах в Иллинойсе была несколько снижена. Отмечается также, что кандидаты занимались агитацией перед праймериз менее активно, чем обычно.

Согласно оценкам университета Джонса Хопкинса, в США были зарегистрированы более 9,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Они были выявлены во всех американских штатах и федеральном округе Колумбия. Зафиксированы 150 смертей.

По мнению Юрия Рогулёва, распространение COVID-19 может повлиять на ход предвыборной кампании, поскольку «встреч и прямой агитации на выступлениях с большим количеством участников будет становится всё меньше».

«Однако никакой коронавирус уже не сможет повлиять на исход праймериз — останутся два кандидата: Байден и Трамп», — заявил эксперт.

Владимир Брутер, в свою очередь, отметил, что ситуация вокруг коронавируса и степень его влияния на политические процессы в США «будет более ясна ко второй половине лета».

Шансы на победу

Аналитики уже сейчас сходятся во мнении, что неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в США может серьёзно отразиться на исходе президентских выборов в ноябре 2020 года.

На результаты итогового голосования осенью может повлиять ухудшение экономической ситуации в Соединённых Штатах, вызванное эпидемией, полагает Юрий Рогулёв.

«Если американская экономика сильно просядет, для Трампа это будет серьёзным ударом. Ведь всё это вызовет недовольство граждан, которые голосовали за действующего американского лидера именно в надежде, что он поднимет их уровень жизни. Поэтому такое положение дел может стать препятствием для Трампа на пути ко второму президентскому сроку», — отметил эксперт.

Пустующая трибуна в Белом доме Reuters © Jonathan Ernst

Если же экономическая ситуация стабилизируется к ноябрю 2020 года, то Трамп «вполне сможет победить Байдена», подчеркнул Рогулёв.

Владимир Брутер, в свою очередь, отмечает, что действующему главе Белого дома всё-таки может помочь на грядущих президентских выборах тот факт, что за 2019 год произошёл «определённый подъём американской экономики».

«Кроме того, Трампа оправдали в рамках процедуры импичмента. В то время как предвыборные лозунги и выступления Байдена не всегда производят на рядовых американцев достаточное впечатление, также к нему есть множество претензий относительно его предыдущей деятельности», — констатировал аналитик.

В целом президентская кампания будет дальше «разворачиваться вокруг личностей двух кандидатов», отметил Брутер.

«И это сделает её более токсичной. Однако вне зависимости от того, кто в итоге выиграет — Байден или Трамп, основные подходы США к мировым проблемам останутся прежними», — заключил эксперт.

Источник: Россия Сегодня