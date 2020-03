Президент против бывшего вице-президента: Байден и Трамп ушли в отрыв на первичных выборах в США

Дональд Трамп получил поддержку достаточного количества делегатов для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в ноябре 2020 года. В то же время бывший вице-президент США Джо Байден уже несколько недель подряд побеждает своего конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в ряде штатов. По мнению экспертов, результаты прошедших праймериз говорят о том, что за президентское кресло поборются именно Трамп и Байден. При этом у действующего главы Белого дома есть все шансы победить — единственной помехой этому может стать ухудшение экономической ситуации в США из-за распространения коронавируса, полагают аналитики.

Дональд Трамп заручился поддержкой достаточного числа делегатов, чтобы быть выдвинутым в качестве кандидата от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах в США.

Действующий американский лидер победил на праймериз в штатах Иллинойс и Флорида, получив в результате голоса 1330 делегатов. Для выдвижения кандидатом Трампу необходимо было получить как минимум голоса 1276 из 2441.

Также по теме

Успех Сонного Джо: Байден укрепил лидерство по итогам праймериз Демпартии в шести штатах

По итогам праймериз Демократической партии, прошедших 10 марта в шести американских штатах, бывший вице-президент США Джо Байден…

В то же время бывший вице-президент США Джо Байден побеждает своего конкурента сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса в ряде штатов уже несколько недель подряд.

До 17 марта разрыв между ними составлял примерно 150 голосов. Теперь же преимущество бывшего вице-президента увеличилось почти в два раза. С учётом итогов голосования во вторник у Байдена 1180 голосов, а у Сандерса — 885.

При этом сенатор от Вермонта теоретически ещё может заручиться поддержкой 1991 делегата от штатов (именно такое количество голосов необходимо для выдвижения кандидатом в президенты от демократов). Однако в таком случае Сандерсу необходимо одержать серию крупных побед на предстоящих праймериз. А, как показывают последние опросы общественного мнения в США, шансов на это почти нет. В связи с этим издание The New York Times назвало отрыв Байдена по числу голосов делегатов «почти непреодолимым» для Сандерса.

На результаты голосования уже отреагировал бывший вице-президент, поблагодарив своих сторонников.

«Спасибо всем, кто поддержал нашу кампанию в Аризоне, Флориде и Иллинойсе. С самого старта нашей целью было сплочение нашей партии и нашего народа, и сегодня мы на один шаг приблизились к ней. Давайте добьёмся этого — все вместе», — написал Байден на своей странице в Twitter.

Thank you to everyone in Arizona, Florida, and Illinois who supported our campaign. From day one, our goal has been to unify our party and our nation — and tonight, we are one step closer to achieving that goal. Let’s do this, together. pic.twitter.com/tcLufz2SBV

— Joe Biden (Text Join to 30330) (@JoeBiden) March 18, 2020