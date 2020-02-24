Президент «Рейнджерс» рассказал подробности аварии с участием Шестёркина и Бучневича

20:38

Президент по хоккейным операциям клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон привёл подробности аварии, в которую попали российские игроки команды Павел Бучневич и Игорь Шестёркин.

«Это случилось в Бруклине, за рулём был Игорь. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов. Произошло столкновение. Сразу же сработали подушки безопасности, они оба были пристёгнуты. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами. Бучневич был очень напуган, но избежал серьёзных травм. Пропустит несколько дней. У Игоря перелом ребра без смещения. Через пару недель он пройдёт повторное обследование», — сообщил Дэвидсон.

Авария с участим российских хоккеистов произошла 23 февраля.

Ранее сообщалось, что Шестёркин и Бучневич попали в ДТП, у вратаря сломано ребро

Источник: Россия Сегодня