Президент Татарстана отказался отмечать освобождение от ордынского ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре в 1480 году. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 29 августа.

«Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые, без сомнения, являются общеобъединяющими для всего многонационального народа», — сказала заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Она отметила, что в истории Российского государства найдется много значимых событий. В качестве примера Галимова привела поход генерал-фельдмаршала Александра Суворова в Швейцарию в 1799 году с целью изгнания французских революционных войск. «В сентябре походу через Альпы исполняется 220 лет», — напомнила она.

27 августа отрицательное заключение по инициативе депутата Госдумы от Калужской области Геннадия Скляра озвучили два профильных комитета Государственного совета Татарстана.

В свою очередь, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов посетовал на это решение и отметил, что в законопроекте речь идет не о победе над монголо-татарскими поработителями, а лишь об установлении памятной даты.

В Калужской области по его инициативе День окончания стояния на Угре отмечается с 2017 года.

Источник: Лента.Ру