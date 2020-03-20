Президент Татарстана поддержал соблюдающих карантин

20 марта 2020     10
Президент Татарстана поддержал соблюдающих карантин

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал онлайн-акцию в поддержку тех, кто вынужден соблюдать карантин, сообщается в пресс-релизе. В Instagram-аккаунте Минниханова появилась фотография с ним и подписью «Все будет хорошо!» и хештегами #воВсе32 и #всемирныйденьсчастья.

Флешмоб предложили устроить жители Татарстана, отреагировавшие на то, что в республике на вынужденном карантине находятся более тысячи человек, которые вернулись домой из-за рубежа. Они решили поддержать друг друга и стали размещать в соцсетях свои фотографии с улыбками и хештегами #воВсе32, #мечтайсомной и #всебудетхорошо.

Помимо татарстанцев, к акции присоединились жители и других российских регионов.

Международный день счастья отмечается во всем мире 20 марта. Памятный день был учрежднн Генеральной Ассамблей ООН 28 июня 2012 года с целью поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете.

Источник: Лента.Ру

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