Претендент на пояс Нурмагомедова, поражение Крылова и «перуанский галстук» от Циркунова: итоги турнира UFC в Ванкувере

В Ванкувере состоялся турнир UFC Fight Night 158. В главном поединке вечера американец Джастин Гэтжи нокаутировал своего друга Дональда Серроне и заявил о намерении встретиться с победителем боя Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Украинец Никита Крылов раздельным решением судей уступил Гловеру Тейшейре, а латвиец Михаил Циркунов взял верх над ранее непобеждённым Джимми Крутом, поймав того на редкий удушающий приём.

В канадском Ванкувере состоялось еженедельное шоу Fight Night. Интерес представляли не только выступления выступлений украинца Никиты Крылова и латвийца Михаила Циркунова, но и поединок представителей топ-5 лёгкого веса. Именно в схватке Дональда Серроне и Джастина Гэтжи определялся будущий первый претендент на титул чемпиона в этом дивизионе, который сейчас принадлежит россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Предварительные бои получились не самыми содержательными, а главным событием стало досрочное поражение Марчина Тыбуры. Экс-чемпион промоушена M-1 Global продолжает испытывать серьёзные проблемы в крупнейшем ММА-промоушене мира и находится на грани увольнения. В Ванкувере он на 59-й секунде проиграл нокаутом Аугусто Сакаи и потерпел своё четвёртое поражение в пяти последних битвах.

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До этого шоу примерно в такой же ситуации находился Циркунов. После прихода в UFC он сходу вошёл в число сильнейших полутяжеловесов организации, однако взобраться на вершину не сумел. В период с мая 2017-го по март 2019-го он потерпел поражение в трёх поединках из четырёх, вследствие чего чуть не выпал из числа сеяных бойцов. Таким образом, сражение с непобеждённым Джимми Крутом оставалось для него единственным шансом исправить положение и продлить карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Циркунов справился с этой задачей на все 100%. Он не только подарил болельщикам запоминающееся зрелище, но и поставил в нём эффектную точку. Михаил доминировал на протяжении большей части боя и завершил его редким удушающим приёмом. Он поймал своего визави на «перуанский галстук» (аналог «гильотины», при котором одна из рук соперника также зажата замком) и заставил того постучать.

За свою оригинальность латвиец получил заслуженную премию «Выступление вечера», а также сумел реабилитироваться за обидное поражение от Джонни Уокера за 36 секунд. Перед этой схваткой Циркунов занимал 15-е место в рейтинге полутяжёлого дивизиона, но в ближайшее время может подняться на пару строчек вверх.

Неожиданно для многих награду за главный поединок вечера получили Тристан Коннелли и Мишел Перейра. В преддверии битвы бразилец не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории, за что был вынужден отдать часть гонорара своему визави. Однако в дебюте он не казался слишком тяжёлым. За считанные секунды он продемонстрировал весь свой арсенал, исполнив удар Супермена от клетки, колесо, сальто назад, заход на «Шоутайм-кик» (удар ногой после отталкивания от сетки) и «летящее колено». Правда, все они прошли мимо цели, зато основательно завели публику.

Стоит признаться, что оставшаяся часть сражения получилась не самой богатой на события. Да, Перейра продолжал радовать зрителей своими нестандартными решениями, но все они были скорее эффектными, чем эффективными. Местный боец Коннелли действовал менее изящно и предпочитал затягивать своего оппонента в партер, в чём и преуспел. По итогам трёх раундов судьи единогласно отдали предпочтение канадцу, чем не только удивили, но и разочаровали его противника.

А вот Никите Крылову не удалось продлить свою победную серию. Он не смог справиться с бывшим претендентом на титул Гловером Тейшейрой и теперь рискует вновь выпасть из топ-15 табели о рангах. При этом украинцу должно быть особенно обидно, ведь он уступил лишь раздельным решением судей.

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Схватка получилась крайне напряжённой, а большая её часть проходила в борьбе. На старте Тейшейра не стал лезть в размен ударами со свежим Крыловым и принялся раз за разом вязать того по рукам и ногам. Правда, сам бразилец был очень близок к тому, чтобы самому пострадать от такой тактики. В середине пятиминутки он позволил украинцу пробраться в бэк-маунт (удержание со спины. — RT) и накинуть удушающий приём сзади. Гловер чудом смог выбраться и перевести бой в стойку, но уже к концу раунда на его лице появились многочисленные рассечения.

Второй раунд угол Крылова решил провести в гораздо более спокойной манере, за что, вероятно, и поплатился. Спортсмен неукоснительно следовал указаниям своих тренеров и наносил не более двух ударов за раз, после чего отбегал на безопасную дистанцию. Тейшейра же прессинговал и постоянно шёл вперёд, ввиду чего смотрелся предпочтительнее. Никита выглядел довольно уставшим, а его тейкдаун в концовке выглядел как попытка склонить судей на свою сторону.

Стоит отметить, что усталость Крылова чуть было не стоила ему досрочного поражения. В дебюте заключительного отрезка он припёр соперника к клетке в стиле Нурмагомедова и был готов к переводу на землю, но оказался заперт в «гильотине». Захват оказался достаточно крепким, но Никита смог последовать примеру россиянина и выбраться из сложной ситуации.

Возможно, именно это качнуло весы в сторону бразильца и стало одним из ключевых факторов его успеха. В оставшееся время Крылов не смог создать особых проблем своему визави, а призыв его наставников «сдуреть» казался скорее жестом отчаяния. Тейшейра продлил свою беспроигрышную серию до трёх боёв и не позволил Никите пробиться в десятку сильнейших.

В главном поединке вечера определялся будущий претендент на титул UFC в лёгком весе. Если следующим соперником Нурмагомедова с большой долей вероятности станет Тони Фергюсон, то Серроне или Гэтжи вполне могут получить право сразиться с победителем этого боя. Это кажется особенно логичным с учётом отсутствия определённости относительно возвращения Конора Макгрегора и перспектив Дастина Порье.

Пикантности этой битве добавлял тот факт, что Серроне и Гэтжи являются давними друзьями и до сих пор состоят в отличных отношениях. В связи с этим обычно напряжённая процедура дуэли взглядов прошла в дружеской обстановке. Спортсмены очень тепло поприветствовали друг друга, после чего Дональд приобнял своего визави за плечи.

Примечательно, что даже в октагоне атлеты продолжили вести себя предельно уважительно. На протяжении всей схватки Гэтжи доминировал над своим более опытным соперником, но самое интересное произошло за несколько секунд до остановки боя. Джастин сбил своего оппонента с ног хлёстким правым боковым, после чего серией апперкотов отправил на канвас. Дональд упал на колени, но рефери принял решение не прекращать поединок.

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Гэтжи был абсолютно уверен, что Серроне не может продолжать битву и не хотел наносить дополнительный ушерб здоровью своего друга, но был вынужден выбросить ещё несколько ударов. Ковбой явно не мог сопротивляться, но судья всё не вмешивался. Лишь после апелляции к арбитру со стороны Джастина и ещё одного контрольного в голову судья разнял бойцов.

После официального оглашения результата, Серроне по-дружески обнял своего противника и выразил восхищение его действиями в октагоне. Гэтжи также сказал пару тёплых слов в адрес Ковбоя и рассказал, почему был так раздражён действиями арбитра.

«Судья говорил, что если человек падает лицом на настил, то всё кончено. Думаю, с Дональдом это случилось дважды, но я был вынужден продолжать. Не собираюсь винить рефери — он делал свою работу. Просто это мой друг, не хотел снова бить его», — сказал Гэтжи.

Кроме того, американец поделился мнением о своём будущем и рассказал, с кем он хотел бы встретиться — с Нурмагомедовым или Макгрегором.

«Ирландец завершил карьеру, мне нужен настоящий бой. Хочу драться с победителем схватки Тони — Хабиб, встретиться с Нурмагомедовым, пока он не закончил. Но если выиграет Фергюсон… Никто не пропустит этот бой. Соберём стадион на миллион человек», — заключил Гэтжи.

Источник: Россия Сегодня