Прибавку к пенсии россиянки в 1 рубль 10 копеек объяснили

21 февраля 2020     13
Прибавку к пенсии россиянки в 1 рубль 10 копеек объяснили

Отделение Пенсионного фонда России (ПФР) в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии местной жительницы в 1 рубль 10 копеек. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прибавка зависит от размера получаемой пенсии и рассчитывается индивидуально. «Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права: стаж, количество пенсионных коэффициентов, сумма уплаченных страховых взносов — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации», — пояснили в отделении ПФР.

При этом все пенсионеры, у которых размер пенсии не достиг прожиточного минимума в субъекте, получили индексацию выплат сверх этого минимума, благодаря введенному в 2019 году механизму социальной доплаты.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация о том, что учительница английского языка из Челябинска Елена Карпеня отправила в Кремль на имя президента Владимира Путина 1 рубль и 10 копеек. По ее словам, с декабря прошлого года ее пенсия составляла 9224 рублей.

«Огромное спасибо за январскую индексацию (1 рубль). Учитель, 33 года стажа», — говорится в сообщении к ее банковскому переводу.

Источник: Лента.Ру

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