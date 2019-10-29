«Приговор гитлеровской Германии»: какую роль в Великой Отечественной войне сыграло освобождение Будапешта

75 лет назад началась Будапештская стратегическая наступательная операция советских войск. В результате ожесточённых боёв, продолжавшихся на протяжении трёх с половиной месяцев, Красная армия освободила центральные районы Венгрии и её столицу — Будапешт. Тем самым были созданы предпосылки для дальнейшего прорыва в Австрию. Выход из войны Венгрии, одного из ключевых союзников Германии, и охват советскими войсками с юга основных сил нацистов в Европе, по словам историков, окончательно предопределили разгром Третьего рейха.

29 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта перешли в масштабное наступление в рамках Будапештской стратегической операции. Позже к ним присоединились части 3-го Украинского фронта и корабли Дунайской военной флотилии. Успешная реализация замыслов советского командования позволила Красной армии освободить центральную часть Венгрии от нацистов и приблизиться к южным границам рейха.

Между двумя войнами

После окончания Первой мировой войны члены Антанты 4 июля 1920 года подписали с Венгрией как с одной из правопреемниц Австро-Венгерской империи мирный договор. По месту подписания (Большому Трианонскому дворцу Версаля) его принято называть Трианонским. Согласно документу, обширные территории Венгрии были отторгнуты в пользу Чехословакии, Югославии и Румынии, которым покровительствовала Франция. Венгрия лишилась 72% своих земель, 64% населения (включая трёх миллионов этнических венгров), выхода к морю и большей части промышленного потенциала. Условия мира были восприняты в стране как национальная трагедия.

С марта 1920 года Венгрию в статусе регента (при вакантном королевском престоле) возглавлял бывший главнокомандующий флотом империи адмирал Миклош Хорти. Он установил в стране авторитарный режим, запретил коммунистическую партию и внушал населению реваншистские идеи.

После прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера Хорти стал одним из его ключевых союзников. В благодарность за это нацистский лидер после Мюнхенского сговора организовал в рамках Венского арбитража передачу Венгрии части земель, входивших ранее в состав Чехословакии и Румынии. Кроме того, власти рейха отказались помогать украинским националистам, когда те весной 1939 года попытались создать в Закарпатье так называемую Карпатскую Украину — эти территории также отошли Будапешту.

20 ноября 1940 года Венгрия официально присоединилась к Берлинскому пакту Германии, Италии и Японии. Венгерская промышленность поставляла рейху оружие для подготовки нападения на СССР. Весной 1941 года Будапешт наравне с Берлином и Римом принял участие в агрессии против Югославии, получив за это от Гитлера Воеводину и часть Словении.

Нападение на СССР

Миклош Хорти © Wikimedia commons

На словах Хорти активно поддерживал Гитлера. Он называл «русскую экспансию» реальной опасностью для Венгрии и призывал к расчленению СССР. Однако после нападения рейха на Советский Союз регент взял паузу и не стал сразу же вступать в войну.

Ситуация изменилась 26 июня 1941 года, когда неизвестные самолёты нанесли удар по словацкому городу Кошице, подконтрольному Венгрии. Гитлер обвинил в произошедшем СССР, хотя впоследствии историки высказывали предположение о том, что бомбардировку могла произвести немецкая или румынская авиация под видом советской. После случившегося, 27 июня 1941 года, Венгрия объявила войну СССР. На фронт сразу были брошены около 44 тыс. венгерских военнослужащих, численность группировки в дальнейшем стала наращиваться.

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Венгерские части действовали на Западной Украине, под Уманью, Харьковом и Воронежем. В Сталинградской битве участвовали более 200 тыс. венгерских военнослужащих. В ходе этих сражений была практически полностью уничтожена 2-я венгерская армия.

Помимо фронтовых действий венгерские части привлекались также к карательным операциям — уничтожению мирных населённых пунктов и блокированию партизанских районов. Военнослужащие венгерской 105-й лёгкой дивизии, в частности, принимали участие в уничтожении мирного населения в посёлке Корюковка Черниговской области, где за день эсэсовцами и украинскими полицаями было убито около 6,7 тыс. человек.

Однако катастрофические потери на Восточном фронте в 1943 году сильно изменили настроения венгерского руководства. До Гитлера дошли слухи о готовности официального Будапешта к переговорам с Москвой. Поэтому в марте 1944 года он приказал провести операцию «Маргарете» — ввести в Венгрию немецкие войска и принудить Хорти убрать из правительства политиков, скептически оценивающих союз с Германией.

Кроме того, в 1944 году Будапешт был вынужден изменить свою политику в «еврейском вопросе». Несмотря на то, что представители еврейского населения испытывали жестокие гонения ещё с 1938 года (для них были введены профессиональные ограничения и рабская работа в «трудовых батальонах»), прямого геноцида на территории Венгрии не проводилось. После ввода в Венгрию немецких частей венгерских евреев начали помещать в гетто, а оттуда отправлять в германские лагеря смерти.

Массовые аресты евреев в Будапеште, октябрь 1944 года © Wikimedia commons

К осени 1944-го советские войска приблизились к границе Венгрии. Осознавая реальность угрозы войны на своей территории, окружение Хорти, несмотря на давление со стороны нацистов, начало пытаться вступить в переговоры с Москвой. 15 октября венгерский регент объявил о перемирии с СССР. К этому времени Гитлер поручил спецподразделениям СС нейтрализовать Хорти. Сына регента гитлеровские диверсанты взяли в заложники, а затем с использованием танков захватили его резиденцию.

В итоге Хорти согласился отозвать свою подпись под документами о перемирии и отречься от власти в пользу лидера пронацистской партии «Скрещённые стрелы» Ференца Салаши. При нём убийства евреев и репрессии против оппозиции активизировались. Всего, согласно подсчётам историков, нацистами и их местными пособниками были уничтожены примерно 70% представителей венгерского еврейского населения — около 600 тыс. человек.

В октябре 1944 года советские войска в рамках Карпатско-Ужгородской операции изгнали немецко-венгерские войска из Закарпатья, а в ходе Дебреценской операции освободили Северную Трансильванию и левобережье Тисы.

Будапештская операция

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«В октябре 1944 года советское командование решило без оперативной паузы развивать наступление на Будапешт. Ставка рассчитывала на то, что силы противника ослабели после ряда поражений и это заставит их отступить из венгерской столицы. Также Ставка надеялась на то, что из-за нарастающих разногласий между немцами и венграми венгерские части не будут оказывать активное сопротивление и, возможно, перейдут на сторону советских войск», — рассказал RT сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Антон Кобец.

29 октября 1944 года началось наступление в сторону Будапешта войск 2-го Украинского фронта. 3-й Украинский фронт, завершивший Белградскую операцию, концентрировался на югославско-венгерской границе с целью нанесения удара с юга. С помощью кораблей Дунайской флотилии его части должны были захватывать плацдармы на правом берегу Дуная.

Войска 2-го Украинского фронта успешно прорвали оборону врага и в начале ноября вышли на подступы к Будапешту, однако здесь они столкнулись со сложностями.

«Вопреки ожиданиям германское командование сумело организовать три рубежа обороны вокруг Будапешта и мощный оборонительный узел в самом городе», — рассказал Кобец.

По его словам, во время наступления советских войск немцам удалось нанести несколько контрударов. На протяжении двух месяцев РККА безуспешно штурмовала оборону Будапешта, одновременно продвигаясь по флангам вокруг города.

Войска Красной Армии в Будапеште РИА Новости © Георгий Зельма

«20 декабря 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов прорвали линию «Маргарита» (вражеские укрепления между Дунаем и озером Балатон) и, одновременно начав наступление севернее Будапешта, 26 декабря встретились в районе Эстергома, завершив окружение 188-тысячной группировки немецко-фашистских войск в Будапеште», — пишет в книге «В боях рождённая…» Герой Советского Союза генерал-лейтенант Иван Руссиянов.

По его словам, «гитлеровцы защищались с отчаянием обречённых».

«Фашистское командование издало специальный приказ, согласно которому немецкие войска в Будапеште должны были стоять насмерть. В приказе говорилось также, что семьи тех, кто отступит или сдастся в плен, будут расстреляны», — писал Руссиянов.

29 декабря советское командование направило в Будапешт парламентёров с предложением о сдаче — капитанов Илью Остапенко и Миклоша Штайнмеца. Несмотря на белые флаги, нацисты открыли по переговорщикам огонь. Оба офицера погибли.

«В Будапеште гитлеровцы сосредоточили 13 танковых и две моторизованные дивизии. Такой плотности танковых войск они не создавали нигде за всё время Великой Отечественной войны», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

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Тем не менее, рассказал Кобец, 18 января советские войска заняли Пешт, восточную часть города. В плен было взято 63 тыс. вражеских солдат и офицеров. А 5 февраля 1945 года советским войскам удалось подавить основные очаги сопротивления противника. 13 февраля последние гитлеровские подразделения в Будапеште капитулировали. На следующий день Красная армия завершила разгром нацистских частей, которые во время штурма смогли просочиться через кольцо окружения.

«В ходе боёв за столицу Венгрии войска 2-го Украинского фронта взяли в плен более 138 тыс. солдат и офицеров противника во главе с командующим окружённой группировкой генерал-полковником Пфеффер-Вильденбрухом и его штабом. Чтобы не подвергать себя опасности, немецкий генерал предпочёл отсидеться в канализационной трубе, пока наверху гремели выстрелы советской артиллерии», — вспоминает в книге «9 мая 1945 года» Герой Советского Союза маршал Матвей Захаров.

По словам Кнутова, штурм Будапешта стал одной из сложнейших «городских» операций советских войск: «Не зря в легендарной песне упоминается именно «медаль за город Будапешт».

Эксперт также подчеркнул, что в гетто на территории Будапешта советские воины успели спасти 70 тыс. евреев, которых находящиеся под давлением наступающей Красной армии нацисты не успели убить. Это стало наиболее масштабным случаем спасения еврейского населения в Центральной Европе.

«Роль Будапештской операции сложно переоценить. Гитлер не зря говорил о том, что потеря Венгрии и Австрии для него — хуже потери Берлина. Рейх терял устойчивость, ряд важных источников сырья и союзные войска. В ходе же Будапештской операции Красная армия вывела из войны Венгрию и приблизилась к Австрии. Это был приговор гитлеровской Германии», — подытожил Кнутов.

Источник: Россия Сегодня