Признание Туктамышевой, коллекция Трусовой и реакция мамы Билли Айлиш: о чём говорят за сутки до ЧЕ по фигурному катанию

Елизавета Туктамышева объяснила, почему она начала разучивать четверные прыжки. По её мнению, в 23-летнем возрасте ещё можно осваивать сложные элементы. Александра Трусова продемонстрировала свою коллекцию трофеев, а выступление Евгении Медведевой отметила мать певицы Билли Айлиш, актриса Мэгги Бэйрд. Что происходит в мире фигурного катания — в материале RT.

Пример Туктамышевой и вопрос натурализации

Доминирование вчерашних юниорок Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой в первой половине сезона заставило специалистов снова начать рассуждать о необходимости введения возрастного ценза в фигурном катании. По их мнению, «омоложение» негативно сказывается на зрелищности женского катания. В то же время достаточно и тех, кто положительно оценивает влияние учениц Этери Тутберидзе на развитие и продвижение одного из самых изящных видов спорта.

Такой позиции придерживается и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, в настоящий момент являющаяся одной из самых возрастных одиночниц в официальных соревнованиях. Она отметила, что пока сложно предположить, как сложатся карьеры более молодых коллег, однако подчеркнула, что их успехи отчасти способствуют её собственному прогрессу.

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Золотая медалистка Пхёнчхана Алина Загитова приступила к активным тренировкам. На одной из них она исполнила свой коронный каскад…

«Если бы не случилось у нас вот этого прыжка вперёд, думаю, замысел исполнить четверной даже не появился бы у меня в голове. А так — я доказываю себе и, наверное, другим, что благодаря хорошо поставленной технике, хорошей подготовке, хорошему эмоциональному состоянию четверной можно выучить в любом возрасте», — цитирует Туктамышеву Esquire.

Некоторое время назад ученица Алексея Мишина начала отрабатывать сальхов в четыре оборота. А на чемпионате России чемпионка мира 2015 года даже попыталась исполнить четверной тулуп, однако не снискала успеха.

Непопадание целого ряда сильных фигуристок в состав сборной России на чемпионаты Европы и мира заставило ещё громче зазвучать голоса сторонников натурализации. По их мнению, Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова смогут рассчитывать на успешное продолжение карьеры лишь в том случае, если решатся сменить спортивное гражданство. При этом известный журналист Филип Херш предложил спортсменкам проверить, нет ли у них канадских предков, чтобы получить возможность выступать за эту страну.

Детство Загитовой и похвала для Медведевой

Тем временем Трусова продемонстрировала подписчикам в Instagram, где хранятся её многочисленные награды. В нынешнем сезоне она дважды побеждала на этапах Гран-при, стала бронзовой медалисткой финала турнира и заняла третье место на чемпионате России. В комментариях пользователи социальной сети предположили, что вскоре коллекция пополнится главным трофеем континентального первенства. Кроме того, их внимание привлёк необычный «хранитель» медалей и кубков.

Пропускающая главные старты второй половины сезона-2019/20 Алина Загитова решила вспомнить детство и также порадовала поклонников необычной фотографией. На ней будущая олимпийская чемпионка позирует в модных солнечных очках.

В новогодние праздники Загитова приняла участие в спектакле «Спящая красавица. Тайна двух королевств», постановщиком которого стала Татьяна Навка. В апреле фигуристка присоединится к шоу «Чемпионы на льду». В нём свои номера традиционно представят лучшие ученики Тутберидзе — Трусова, Косторная, Щербакова, Элизабет Турсынбаева, Морис Квителашвили, Камила Валиева, Даниил Самсонов и другие. По сравнению с прошлым годом, география спектаклей расширится: они пройдут в Санкт-Петербурге, Казани и Перми.

Одним из самых запоминающихся показательных выступлений нынешнего сезона стал номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, в котором она выходила на лёд под песню популярной певицы Билли Айлиш idontwannabeyouanymore. Мастерство россиянки оценила мать исполнительницы Мэгги Бэйрд. Сначала об этом сообщили администраторы Twitter-аккаунта figureskating_moonlife, а затем актриса поставила отметку «нравится» под видео с репетицией программы двукратной медалистки Олимпиады в Пхёнчхане.

Подготовка спортивных пар и секретное оружие одиночниц

До старта чемпионата Европы остаётся два дня, и фигуристы постепенно прибывают в австрийский Грац. Продолжительный путь придётся проделать спортивной паре Евгения Тарасова — Владимир Морозов, подготовительный процесс которых проходил в Майами.

«Володя и Женя прилетают в Грац с пересадками из Майами. Акклиматизационного сбора у них не предусмотрено на этот раз. Прибудут на чемпионат Европы в соответствии с графиком приёма команд на турнир», — цитирует представителей команды дуэта РИА Новости.

Ещё одна российская пара (Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин) приняла участие в контрольных прокатах на подмосковной базе в Новогорске. По словам их наставника Сергея Доброскокова, технические специалисты положительно оценили форму спортсменов.

«Мы сами попросили просмотреть ребят, чтобы внести коррективы. Это наша обычная практика. Ошибки были зафиксированы мелкие, нам рекомендовали обратить на них внимание на чемпионате Европы. Но в целом был сделан вывод, что пара готова к турниру», — рассказал Доброскоков.

Континентальное первенство стартует 22 января короткими программами мужчин и спортивных пар. Официальная часть соревнований завершится 25 января, а на следующий день состоятся показательные выступления.

Кроме того, уже известно, какими прыжками порадуют своих поклонников российские фигуристки. В произвольной программе Трусова попытается выполнить четверные флип, сальхов, лутц, тулуп и тулуп в каскаде с тройным сальховом, Щербакова — четверные лутц, флип и лутц в каскаде с тройным тулупом, а Косторная — два тройных акселя. В короткой программе на триксели будут рассчитывать Трусова и Косторная.

Источник: Россия Сегодня