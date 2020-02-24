«Прикрыть поражение НАТО в регионе»: как США и союзники наращивают военную активность в Арктике

На Аляске 24 февраля стартуют американо-канадские военные учения Arctic Edge — 2020. Цель манёвров — проверить «способность вооружённых сил вести тактические действия в экстремально холодных погодных условиях». Ожидается, что в учениях будут задействованы около тысячи военнослужащих. Эксперты отмечают, что это далеко не единственное проявление возросшей активности США и других стран НАТО в регионе. Аналитики полагают, что Вашингтон и его союзники пытаются ликвидировать отставание от Москвы в Арктике, однако осуществить задуманное в ближайшие годы вряд ли удастся.

24 февраля на Аляске начнутся американо-канадские учения Arctic Edge — 2020. В них будут задействованы Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северное командование Вооружённых сил США (USNORTHCOM).

«Arctic Edge — 2020 — учения Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования Вооружённых сил США, проводимые каждые два года. Штаб Командования ВС США на Аляске станет базой для двусторонних совместных учений, которые пройдут на всей территории Аляски в период с 24 февраля по 6 марта», — отмечается в сообщении, опубликованном на странице Северного командования ВС США.

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Резерв Корпуса морской пехоты США, в свою очередь, проинформировал, что учения «направлены на отработку действий по обороне государства».

«Учения Arctic Edge подготовят и испытают способность вооружённых сил вести тактические действия в экстремально холодных погодных условиях, характерных для Арктического региона», — говорится на официальной странице корпуса в Facebook.

Как ожидается, участие в учениях примут около 1000 военнослужащих всех видов войск США, а также члены Командования совместных операций Канады.

Сообщается также, что подготовка к манёврам проводилась ещё за две недели до их предполагаемого старта.

«Морские пехотинцы из 7-го батальона инженерного обеспечения, 1-й группы материально-технического обеспечения и входящих в неё батальона МТО боевых действий — 7, а также полка МТО боевых действий — 1 10 февраля проходят в Форт-Грили, штат Аляска, квалификационный курс по боевой стрельбе в рамках подготовки к учениям Arctic Edge — 2020», — говорится в заявлении.

«Обостряют ситуацию»

Арктика Gettyimages.ru © Bassador

Как отмечают эксперты, проводя учения в Арктике, США и Канада стремятся показать, что этот регион не является зоной влияния Москвы и Вашингтон с союзниками может её сдерживать и в этой части света.



«Однако на деле позиции Соединённых Штатов в регионе очень сильно ослабли: вместо того чтобы уделять внимание этой части планеты, они делали ставку в основном на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион», — заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT.

Аналитик также добавил, что нынешние манёвры США и Канады — «показатель того, что в отношении России проводится политика сдерживания».

Аналогичной точки зрения придерживается и военный эксперт Иван Коновалов. По его словам, грядущие учения являются «продолжением общей политики НАТО и Соединённых Штатов в Арктике».

«Таким образом, Вашингтон и Оттава обостряют ситуацию. Однако они делают это, чтобы прикрыть поражение НАТО в регионе. Два года назад альянс проводил масштабные учения блока в Норвегии, которые нельзя охарактеризовать как удачные. Данные тренировки показали, что натовские силы не подготовлены к масштабным манёврам. Теперь Вашингтон и Оттава стремятся исправить положение», — отметил в разговоре с RT аналитик.

Наращивание сил

Активизацию своего военного присутствия в Арктике Соединённые Штаты нередко объясняют «российской угрозой».



Так, несколько дней назад в США в очередной раз заявили об обеспокоенности «агрессивными действиями» России в регионе. Об этом в нижней палате конгресса США сообщил председатель подкомитета по вопросам перевозок и морской безопасности Лу Корреа.

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Во время своего выступления он отметил, что Россия в течение последних лет «увеличила число военных объектов и активизировала деятельность своих вооружённых сил в Арктике».

Кроме того, конгрессмен заявил, что США «считают своей обязанностью» защитить экономические интересы государства из-за роста активности в регионе в целом. Однако, по его словам, Береговая охрана США, которая занимается реализацией этой задачи, не имеет необходимых ресурсов.

Как отмечает Иван Коновалов, подобные обвинения в адрес России «являются несостоятельными».

«Россия только защищает свои границы, в то время как предстоящие манёвры США и Канады носят провокационный характер. Совершенно очевидно, против кого эти манёвры направлены. Таким образом страны НАТО готовятся к будущему противостоянию за регион», — подчеркнул эксперт.

При этом, как отмечали в российском Минобороны в конце декабря, Соединённые Штаты нарастили активность своих ВМС в районе Чукотки. Об этом заявил начальник штаба Объединённого командования вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко в эфире телеканала «Звезда». По словам военачальника, активность ВС США на этом направлении наблюдалась и раньше, однако не выходила за рамки повседневной оперативной боевой подготовки.

«Сейчас увеличивается состав группировок, отрабатываются в том числе высадки морского десанта», — подчеркнул Биличенко.

Кроме того, напомним, что в октябре 2018 года страны НАТО провели крупнейшие за несколько лет учения в Арктике. Манёвры Trident Juncture проходили на территории Норвегии, в них приняли участие около 50 тыс. военнослужащих из 31 государства.

Вопрос ледоколов

Атомная подводная лодка ВМС США Alexandria в Арктике © U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund

По мнению Константина Блохина, наращиванию военного потенциала США и других стран НАТО в Арктике мешает отсутствие ледокольного флота, и в ближайшие годы исправить ситуацию им не удастся.

«Polar Star — старый ледокол 1976 года и является единственным действующим ледоколом тяжёлого класса у США. Учитывая, что ранее его уже списывали, неизвестно, сколько он ещё может прослужить. Средний многоцелевой ледокол Healy был введён в эксплуатацию в 1999 году. Вашингтон планирует расширить тяжёлый ледокольный флот к 2023 году. Однако уже сейчас может случиться так, что у США вообще не будет ледоколов, в отличие от России, которая обладает десятками ледоколов разного класса, а также плавучими техническими базами. Кроме того, российская сторона закладывает новые ледоколы. РФ имеет в Арктике серьёзное преимущество над Соединёнными Штатами», — пояснил Блохин.

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По мнению аналитика, интерес Вашингтона к Арктике объясняется в том числе наличием в этом регионе больших запасов природных ресурсов.

«Арктическое направление для США становится особенно актуальным в условиях сокращения в мире запасов природных ресурсов, конкуренция за которые между великими державами усиливается. А ведь Арктика — это кладезь нефтяных и газовых месторождений. Однако, несмотря на все учения американской стороны и её союзников по НАТО, Россия остаётся и останется там доминирующей силой», — сказал он.

По его словам, для России Арктика важна с геостратегической и экономической точек зрения.

«Это прежде всего касается нового торгового пути России и Китая, который вдвое короче маршрута через Суэцкий канал (Северный морской путь. — RT). Кроме того, в случае гипотетического вооружённого конфликта между РФ и США траектория межконтинентальных баллистических ракет как раз будет проходить над Арктикой», — заключил аналитик.

Источник: Россия Сегодня