Примерное поведение и положительные характеристики: как Кокорин и Мамаев ожидают решения суда по УДО

16 августа суд должен назначить дату рассмотрения прошения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении. Адвокаты спортсменов считают, что у их подзащитных есть хорошие шансы выйти на свободу раньше уже в ближайшее время, принимая во внимание их примерное поведение и хорошие характеристики из колонии. Кроме того, юристы отмечают, что оставшуюся часть срока футболистов могут заменить штрафом. Между тем супруга Мамаева посетила своего мужа в ИК-4.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также младший брат нападающего «Зенита» Кирилл Кокорин продолжают отбывать наказание в исправительной колонии №4, расположенной в Белгородской области. В настоящий момент они ожидают решения Алексеевского районного суда, который должен назначить дату рассмотрения их прошения об условно-досрочном освобождении (УДО). Сообщается, что дата заседания станет известна не позднее 16 августа.

Многие эксперты, а также представители спортсменов оптимистично настроены по поводу их будущего. Так, адвокат Игорь Бушманов, защищающий интересы полузащитника «Краснодара», подчеркнул, что его клиент ещё в следственном изоляторе отличался примерным поведением.

Также по теме

Победа над командой ПФЛ, хет-трик и благодарность от ФСИН: как Кокорин и Мамаев сыграли товарищеский матч в колонии

В исправительной колонии №4 Белгородской области состоялся товарищеский матч с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. В составе…

«Что касается Павла, то при нахождении в СИЗО он не был замечен ни в чём предосудительном. Более того, у него есть положительная характеристика — это благодарность руководства за участие в матче, который проводился в феврале. Одним из организаторов выступал и сам футболист. Недавняя игра, я полагаю, тоже будет учитываться при данных обстоятельствах», — заявил Бушманов в эфире телеканала «Матч ТВ».

11 августа состоялся матч, в котором сборная ИК-4, в составе которой выступили нападающий и полузащитник, встретилась с командой Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Салют» из Белгорода. Победу в нём со счётом 4:2 одержали заключённые, при этом Мамаев оформил хет-трик, а Кокорин отметился одним забитым мячом.

Начальник колонии Сергей Плясов сообщил, что намерен направить в суд положительные характеристики на троих заключённых. По его словам, руководство исправительного учреждения довольно их поведением и не имеет к ним никаких претензий.

«Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех спортивных мероприятиях. Вопросов к ним нет никаких», — цитирует Плясова «Спорт-Экспресс».

Ранее он рассказал об условиях, в которых отбывают наказание Кокорин и Мамаев. Они живут в двухэтажных общежитиях, в отрядах по 100 человек. Вместе с футболистами находятся осуждённые за наркоманию, мошенничество и даже убийства.

Юрист Евгений Корчаго пояснил, что при рассмотрении прошения на УДО в первую очередь учитывается характеристика на заключённых из исправительного учреждения. Кроме того, важную роль играет позиция потерпевшей стороны, которая должна одобрить выход заключённых на свободу.

«Также суд принимает во внимание компенсацию причинённого ущерба потерпевшим. И другие обстоятельства, имеющие вес. В принципе, основания для УДО, если будет положительная характеристика и будут отсутствовать какие-то претензии со стороны потерпевших, есть», — рассказал специалист в интервью «Матч ТВ».

Кроме того, он отметил, что в некоторых случаях суд заменяет оставшийся срок заключения денежным штрафом.

«Такое бывает достаточно часто. Это статья 80 УК РФ: «Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания». При преступлениях небольшой и средней тяжести, как и УДО, может применяться после 1/3 срока», — добавил Корчаго.

Периодически футболистам скрашивают будни родственники. Так, Мамаева посетила его супруга Алана, о чём она сама рассказала на своей странице в Instagram.

О нападающем и полузащитнике не забывают и их коллеги. В интервью YouTube-каналу «Рашен Football» нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу попросили выбрать между двумя футболистами. Известно, что он находится в дружеских отношениях с обоими, в связи с чем с небольшим перевесом отдал предпочтение одноклубнику.

«Трудно сказать. С Мамаевым я был знаком раньше, с Кокориным мы играли в «Зените». Давай так: Александр — 51%, Павел — 49%», — сказал Дзюба.

Что касается будущего спортсменов в футболе после колонии, то на данный момент их перспективы достаточно туманны. Однако если «Краснодар» в ближайшее время намерен расторгнуть контракт с полузащитником, то действующий чемпион России выразил готовность пойти на диалог.

«Будем обсуждать с Кокориным ситуацию, когда выйдет на свободу», — заявил гендиректор клуба в интервью «Радио Зенит».

8 октября прошлого года футболисты, Кокорин-младший, а также детский тренер Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы. Сначала они подрались с водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, а затем спровоцировали конфликт с главой департамента Министерства промышленности и торговли Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным. В обоих эпизодах пострадавшие получили повреждения различной степени тяжести.

8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам заключения.

Источник: Россия Сегодня