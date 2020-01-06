При атаке боевиков в Кении погибли военные США

23:55
При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.globallookpress.com
Об этом сообщила пресс-служба Африканского командования США.
«Во время атаки группировки «Аш-Шабаб»… на военную базу ВС Кении в Мэнда-бэй сегодня утром были убиты один военнослужащий США и двое контрактников Пентагона», — говорится в заявлении.
Кроме того, при атаке были ранены ещё двое американских военнослужащих.
Уточняется, что боевики проникли на территорию базы и повредили шесть гражданских воздушных судов на аэродроме.
Ранее сообщалось, что при нападении погибли четверо террористов.
* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
Источник: Россия Сегодня