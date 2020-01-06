При атаке боевиков в Кении погибли военные США

6 января 2020     36
При атаке боевиков в Кении погибли военные США

23:55

При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба Африканского командования США.

«Во время атаки группировки «Аш-Шабаб»… на военную базу ВС Кении в Мэнда-бэй сегодня утром были убиты один военнослужащий США и двое контрактников Пентагона», — говорится в заявлении.

Кроме того, при атаке были ранены ещё двое американских военнослужащих.

Уточняется, что боевики проникли на территорию базы и повредили шесть гражданских воздушных судов на аэродроме.

Ранее сообщалось, что при нападении погибли четверо террористов.

* «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.

Источник: Россия Сегодня

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