При взрывах на «Октоберфесте» в Калифорнии пострадали четыре человека

10:33

Взрывы произошли во время празднования «Октоберфеста» в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в их числе двое пожарных.

© Ed Crisostomo globallookpress.com

Как пишет NBC, до инцидента в пожарную службу поступил звонок, после чего спасатели отправились на место возможного возгорания трансформатора. Телеканал отмечает, что после этого произошло по меньшей мере три взрыва.

В сентябре сотрудник пожарной службы погиб в американском городе Фармингтон в результате взрыва в центре для взрослых с ограниченными возможностями.

Источник: Россия Сегодня