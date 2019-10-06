При взрывах на «Октоберфесте» в Калифорнии пострадали четыре человека

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Взрывы произошли во время празднования «Октоберфеста» в калифорнийском городе Хантингтон-Бич. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в их числе двое пожарных.© Ed Crisostomo globallookpress.com
Как пишет NBC, до инцидента в пожарную службу поступил звонок, после чего спасатели отправились на место возможного возгорания трансформатора. Телеканал отмечает, что после этого произошло по меньшей мере три взрыва.
В сентябре сотрудник пожарной службы погиб в американском городе Фармингтон в результате взрыва в центре для взрослых с ограниченными возможностями.
Источник: Россия Сегодня