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При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции. По сведениям телеканала, в результате инцидента шесть человек получили ранения.
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Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мёртв. Пострадавшие доставлены в больницу.
«Это самый печальный день в истории Вирджинии-Бич», — заявил мэр города, комментируя трагедию.
Ранее стало известно, что в штате Вирджиния произошла стрельба.
Источник: Россия Сегодня