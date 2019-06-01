При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

1 июня 2019     16
При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

RT

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции. По сведениям телеканала, в результате инцидента шесть человек получили ранения.

  • globallookpress.com

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мёртв. Пострадавшие доставлены в больницу.

«Это самый печальный день в истории Вирджинии-Бич», — заявил мэр города, комментируя трагедию.

Ранее стало известно, что в штате Вирджиния произошла стрельба.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Трамп рассказал о противной Меган Маркл
Трамп рассказал о противной Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп назвал герцогиню Сассекскую Меган Маркл «противной». О своем отношении к ней он рассказал и интервью The …


Новая планета Солнечной системы получила имя
Новая планета Солнечной системы получила имя

Карликовая планета, которая находится рядом с Плутоном, обрела свое имя — Гунгун. Об этом 1 июня сообщает телеканал «Звезда». Новую …


В США в результате стрельбы погибли более 10 человек
В США в результате стрельбы погибли более 10 человек

В результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Виргиния, США) погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters. Также сообщается в шести …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты