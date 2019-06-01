При стрельбе в штате Вирджиния погибли 11 человек

16 1 июня 2019

RT

По меньшей мере 11 человек погибли в результате стрельбы возле муниципального центра в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом сообщает NBC со ссылкой на данные полиции. По сведениям телеканала, в результате инцидента шесть человек получили ранения.

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Отмечается, что подозреваемый в стрельбе мёртв. Пострадавшие доставлены в больницу. «Это самый печальный день в истории Вирджинии-Бич», — заявил мэр города, комментируя трагедию. Ранее стало известно, что в штате Вирджиния произошла стрельба.

Источник: Россия Сегодня