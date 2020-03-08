Проблемная стрельба стоя: Куклина и Юрлова-Перхт остались без медалей в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

14:25

Владимир Зайвый

В чешском Нове-Место проходит заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Женщины разыграли медали в гонке с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Россиянки Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт претендовали на награды, но из-за промахов на последних двух огневых рубежах заняли только 10-е и 17-е места. RT ведёт текстовую трансляцию.

Екатерина Юрлова-Перхт РИА Новости © Алексей Филиппов

Автообновление

08 марта 2020

14:22

На этом мы ненадолго прощаемся с читателями. Уже скоро на старт 15-километровой гонки выйдут мужчины. Мы будем болеть за Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова. До встречи на RT уже в 15:45 мск!

14:21

Была сегодня надежда на медали, причём у обеих российских биатлонисток, но промахи на стойке не позволили им дотянуться до наград. Женская сборная в 20-й подряд гонке оказалась за пределами призовой тройки.

14:20

Куклина — десятая, это её второй лучший результат в этом сезоне. Юрлова-Перхт закончила гонку 17-й.

14:19

Экхофф первой прибежала к финишу и одержала победу в масс-старте. Эберг завоевала серебро. Пройсс стала бронзовой призёркой — это её первая медаль в этом сезоне.

14:18

Куклина борется за попадание в первую десятку, она выглядит предпочтительнее бегущей рядом Фиалковой.

14:15

Куклина собралась на последней стойке и показала чистую стрельбу. Она поднялась на 11-е место. Россиянка находится выше всех, кто допустил всего четыре промаха. Юрлова-Перхт бежит 17-й.

14:14

Эберг и Пройсс смогли закрыть все мишени и теперь именно они будут претендовать на серебро и бронзу. Их разделяет 17 секунд, а Бреза проигрывает немке 13 секунд. Вряд ли какие-то перестановки произойдут на последнем круге.

14:13

У Бреза два промаха, но Юрлова-Перхт к ней не приблизится, у неё целых три ошибки из-за ветра.

14:12

Экхофф не смогла идеально отработать, но один промах не должен помешать ей выиграть сегодня золото — уже седьмое за сезон.

14:10

Юрлова-Перхт постепенно догоняет Пройсс и Брорссон, но от Экхофф её отделяет уже больше минуты.

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Источник: Россия Сегодня