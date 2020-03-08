Проблемная стрельба стоя: Куклина и Юрлова-Перхт остались без медалей в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Нове-Место

14:25
Владимир Зайвый
В чешском Нове-Место проходит заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону. Женщины разыграли медали в гонке с общего старта на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Россиянки Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт претендовали на награды, но из-за промахов на последних двух огневых рубежах заняли только 10-е и 17-е места. RT ведёт текстовую трансляцию.Екатерина Юрлова-Перхт РИА Новости © Алексей Филиппов
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08 марта 2020
14:22
На этом мы ненадолго прощаемся с читателями. Уже скоро на старт 15-километровой гонки выйдут мужчины. Мы будем болеть за Матвея Елисеева и Эдуарда Латыпова. До встречи на RT уже в 15:45 мск!
14:21
Была сегодня надежда на медали, причём у обеих российских биатлонисток, но промахи на стойке не позволили им дотянуться до наград. Женская сборная в 20-й подряд гонке оказалась за пределами призовой тройки.
14:20
Куклина — десятая, это её второй лучший результат в этом сезоне. Юрлова-Перхт закончила гонку 17-й.
14:19
Экхофф первой прибежала к финишу и одержала победу в масс-старте. Эберг завоевала серебро. Пройсс стала бронзовой призёркой — это её первая медаль в этом сезоне.
14:18
Куклина борется за попадание в первую десятку, она выглядит предпочтительнее бегущей рядом Фиалковой.
14:15
Куклина собралась на последней стойке и показала чистую стрельбу. Она поднялась на 11-е место. Россиянка находится выше всех, кто допустил всего четыре промаха. Юрлова-Перхт бежит 17-й.
14:14
Эберг и Пройсс смогли закрыть все мишени и теперь именно они будут претендовать на серебро и бронзу. Их разделяет 17 секунд, а Бреза проигрывает немке 13 секунд. Вряд ли какие-то перестановки произойдут на последнем круге.
14:13
У Бреза два промаха, но Юрлова-Перхт к ней не приблизится, у неё целых три ошибки из-за ветра.
14:12
Экхофф не смогла идеально отработать, но один промах не должен помешать ей выиграть сегодня золото — уже седьмое за сезон.
14:10
Юрлова-Перхт постепенно догоняет Пройсс и Брорссон, но от Экхофф её отделяет уже больше минуты.
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Источник: Россия Сегодня