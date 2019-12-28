«Проблемы у Трубы только начались»: что известно об увольнении Зеленским главы ГБР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Государственного бюро расследований Романа Трубу. Это решение входит в комплекс мер по перезапуску ведомства, ранее утверждённых главой государства. Сам Труба считает, что его уволили по политическим мотивам. Источники RT в украинских политических кругах полагают, что Зеленский намерен усилить контроль за госструктурами, а ГБР в перспективе станет ведомством, приближённым к руководству страны. Представители политических объединений Украины также полагают, что за отставкой Трубы может стоять экс-президент Порошенко, против которого ГБР расследовало более десяти дел.

Глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба уволен указом президента страны. Соответствующий документ опубликован на сайте главы украинского государства.

«Освободить Трубу Романа Михайловича с должности директора Государственного бюро расследований», — гласит указ. Исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.

Венедиктова — юрист и член партии «Слуга народа». Украинские СМИ писали о ней как о человеке, который в команде президента отвечает за реформы в судебной системе. Позднее она возглавила комитет Верховной рады по вопросам правовой политики.

Труба отправлен в отставку в рамках перезапуска ГБР, порядок которого президент Украины Владимир Зеленский одобрил 24 декабря. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива направлена на совершенствование деятельности организации.

Перезапуск предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.

Президент Украины Владимир Зеленский © @president.gov.ua

Руководитель ведомства также получил полномочия самостоятельно назначать трёх заместителей и определять их обязанности. Кроме того, новый порядок предусматривает, что следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших связанные с Майданом дела, можно будет переводить в ГБР без обязательного проведения конкурса.

Наряду с этими изменениями перезапуск ГБР означает досрочное освобождение от своих постов руководства ведомства. Роман Труба полагает, что речь идёт о «политическом решении».

«Изменения в закон о ГБР подписаны. С вступлением в силу директор и заместители досрочно прекращают полномочия. Это, конечно, политическая, а не правовая норма», — написал Труба в своём Telegram-канале.

В сентябре Труба оказался замешан в скандале с прослушкой. В его кабинете обнаружили соответствующее оборудование, после чего украинские СМИ начали публиковать содержание разговоров, приписываемых Трубе. В них, в частности, шла речь о делах против украинских чиновников, в том числе якобы по «заказу» нынешней администрации.

Сам Зеленский в начале декабря, когда Верховная рада голосовала по закону о перезапуске ГБР, рассуждал о возможной коррупции в ГБР.

«Правая рука» директора ГБР подозревается в получении взятки в размере $150 тыс. Ещё один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро», — написал Зеленский 3 декабря в Facebook.

Зеленский указал, что ГБР создавали как «независимую и объективную» организацию. «Жаль, если эти добрые намерения не исполнятся», — написал Зеленский.

Позднее стало известно, что за попытку получить взятку в $150 тыс. задержан бывший начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Игорь Щербина. На причастность к этому преступлению также проверяли и главу ГБР Трубу.

В партии «Слуга народа» рассказали RT, что у Зеленского не было выбора, кроме как уволить Трубу на фоне скандала вокруг главы ГБР.

«Он не сомневается, что скандал был подстроен и речь идёт о «политической норме». Но Зеленский думает о своём имидже и рейтинге, поэтому и назначил надёжного соратника. Зеленский постепенно усиливает контроль за госструктурами, и ГБР не является исключением», — сказали в партии.

Источник RT в партии «Батькивщина» придерживается мнения, что в перспективе Государственное бюро расследований станет структурой, которая близка к руководству страны.

«Бюро может стать структурой, которая выполняет заказы руководства страны. Это усилит власть Владимира Зеленского, но может привести к падению рейтинга президента», — сказали в политическом объединении.

Комментируя события вокруг ГБР, политолог Иван Мезюхо отозвался о решении Зеленского как о попытке набрать электоральные очки.

«Президент Украины то и дело требует от правоохранительных органов расследования резонансных дел, поэтому таким решением он пытается отвлечь гнев радикалов и общественных активистов со своей персоны на бывшего главу ГБР», — предположил эксперт в беседе с RT.

Он выразил мнение, что в дальнейшем среди управленцев Зеленского будет достаточно «разброда и шатания».

«Я не исключаю того, что в дальнейшем он будет использовать технологию по постоянной смене кадров для того, чтобы несколько отодвигать негативные комментарии со стороны своего ближнего окружения в адрес других людей, которые ранее также ассоциировались с его именем», — считает Мезюхо.

Как считает политолог, оппоненты Зеленского могут воспользоваться ситуацией для новых упрёков в сторону главы государства и новую украинскую власть, которая «не может найти какой-то внутренний консенсус по ряду вопросов внутренней и внешней политики».

ГБР и дела Порошенко

Государственное бюро расследований — это сравнительно новый для украинской правоохранительной системы орган, образованный в феврале 2016 года. Фактически на его формирование потребовалось около полутора лет. В ноябре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.

Среди обязанностей сотрудников ГБР значатся пресечение и расследование преступлений, которые совершили высшие должностные лица, в частности, президент, его советники и помощники, глава кабмина, министры, генпрокурор и другие.

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Так, бывший глава Украины Пётр Порошенко является фигурантом ряда уголовных дел. Незадолго до отставки сам Труба высказался, что в случае назначения на его место человека из Генпрокуратуры рассмотрение дел против Порошенко могут остановить.

«Большая вероятность того, что они (уголовные производства, в которых фигурирует фамилия Порошенко. — RT) будут остановлены… Если врио будет кто-то из Генпрокуратуры», — цитирует Трубу «Интерфакс».

Источник RT в партии «Голос» полагает, что со стороны ситуация с Трубой действительно выглядит как попытка Порошенко отомстить.

«Я думаю, что Труба просто не понял, с кем имеет дело. У Порошенко сохранилось влияние внутри страны и большое количество союзников в странах ЕС и США. И не стоит забывать, что Порошенко не забывает обид, поэтому проблемы у Романа Трубы только начались», — сказал собеседник RT.

Источник: Россия Сегодня