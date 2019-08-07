Прогнозы на бой Нурмагомедов — Порье и идеальные соперники для Магомедшарипова: что обсуждают в мире ММА

Джон Джонс, Дэниель Кормье и Хорхе Масвидал поделились своими прогнозами на бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе. За него будут бороться Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье — поединок состоится в Абу-Даби 7 сентября. Наставник Забита Магомедшарипова Рикардо Алмейда рассказал о возможных соперниках россиянина. Между тем в промоушене ONE FC сообщили, что новым соперником Эдди Альвареса станет Сайгид-Гусейн Арсланалиев.

«Поединок пройдёт так, как захочет Хабиб»

Всего через месяц, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье на турнире UFC 242, который пройдёт в Абу-Даби. Россиянин проведёт свою вторую защиту титула чемпиона в лёгком весе, завоёванного в схватке с Элом Яквинтой в апреле 2018 года. Ранее «Орёл» уже ставил своё звание на кон и без проблем отстоял его, заставив сдаться Конора Макгрегора.

В преддверии турнира множество топ-бойцов UFC поделились своим мнением о будущей битве между россиянином и американцем. Так, одноклубник Нурмагомедова по American Kickboxing Academy (AKA) Люк Рокхолд выразил уверенность в успехе российского спортсмена.

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«Поединок пройдёт так, как захочет Хабиб. Дастин — жёсткий боец, стоит отдать ему должное. Но у него были проблемы с Альваресом. А его будущий оппонент — не Эдди. Нет ни одного легковеса, который мог бы противостоять Нурмагомедову в плане грэпплинга. Ни один представитель данного дивизиона никогда не давал мне тяжёлый бой. С россиянином мне приходится выкладываться на все 100%, в то время как с остальными я просто играюсь», — заявил экс-чемпион UFC в среднем весе Рокхолд.

Ещё один представитель AKA, обладатель титула UFC в тяжёлом весе Дэниель Кормье, был более сдержан в своих оценках и воздержался от прогнозов. Однако он также отметил, что в настоящий момент Нурмагомедов является одним из самых узнаваемых спортсменов на планете.

«Двое из лучших легковесов на земле, оба чемпионы. Но сейчас Нурмагомедов не только один из величайших бойцов в истории, но и одна из крупнейших звёзд в мире. Это видно по реакции людей на него с момента победы над Макгрегором. Порье — очень жёсткий атлет из моего родного города, который не отступит ни перед кем. Не хочу давать прогнозов. Могу лишь сказать, что Хабиб просто зверь», — заключил Кормье.

Своё мнение выразил и легендарный Джон Джонс. Он восхитился борцовскими навыками Нурмагомедова, но добавил, что будет поддерживать его оппонента.

«Не имею ничего против Дастина, просто Хабиб — уникальный спортсмен. У него экстраординарная борьба, его тейкдауны (переводы на землю. — RT) почти невозможно остановить. Не знаю, кто выиграет. Но если Порье выйдет в октагон, имея хорошие навыки в партере, отточенные болевые из положения лёжа, а также сможет подниматься на ноги, он окажет достойное сопротивление. Болею за американца. Просто потому что Нурмагомедов — одноклубник Кормье. Пусть победит сильнейший», — сказал Джонс.

На стороне Порье ожидаемо выступили его партнёры по команде American Top Team. Так, Тьяго Сантос выразил мнение, что у американца «есть всё, чтобы одолеть Хабиба», а Хорхе Масвидал отметил, что ранее Нурмагомедов не встречался с таким самоотверженным бойцом.

«Хабиб просто монстр. Он хорош, у него отличная борьба. Дастин — мой одноклубник, он тоже активно работает над этим аспектом. Кроме того, он не сдаётся, не знает, какого это. Хабибу придётся убить его, чтобы выиграть. Болею за Порье, надеюсь, он преподнесёт сенсацию», — считает автор самого быстрого нокаута в истории UFC.

При этом Бен Аскрен, пострадавший от колена Масвидала, не сомневается в успехе россиянина. Однако он выразил сомнение, что Нурмагомедов сможет добиться досрочной победы.

«Хабиб выиграет. Скорее всего, решением. Дастина тяжёло нокаутировать или заставить сдаться, но Нурмагомедов будет контролировать ход схватки за счёт своих борцовских навыков», — сказал Аскрен.

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Будущий соперник Магомедшарипова

В отличие от Нурмагомедова, Забит Магомедшарипов пока ещё не успел завоевать титул чемпиона UFC, однако приближается к этому семимильными шагами. Так, в марте он взял верх над сильным оппонентом в лице Джереми Стивенса и в самое ближайшее время может получить право сразиться с действующим королём полулёгкого веса Максом Холлоуэем. Правда, для этого ему необходимо побить одного из представителей топ-3 дивизиона — Александера Волкановски, Жозе Алдо или Брайана Ортегу.

Такого мнения придерживается наставник россиянина Рикардо Алмейда, который видит смысл в противостоянии своего подопечного исключительно с одними из лучших полулегковесов планеты.

«Между бойцами с шестого или десятого места (в рейтинге) и тройкой лучших, которые дрались за чемпионский пояс или завоёвывали его раньше, огромная разница. Результат так же непредсказуем, как при игре в кости — никогда не знаешь, кто выиграет, а кто проиграет. Я хочу, чтобы Забит набрался опыта в боях с соперниками подобного уровня — с теми, кто постарается сломать его план на поединок, кто тренируется в большой команде, которая подготовит к тому, чтобы использовать недостатки оппонента. Выйти на ринг и победить такого соперника для Магомедшарипова будет отличным опытом», — цитирует Алмейду MMA Fighting.

На протяжении долгого времени одним из возможных соперников Магомедшарипова назывался Яир Родригес. В сентябре 2018-го UFC организовал поединок с участием атлетов, но мексиканец получил травму и был вынужден сняться с боя, однако промоушен не оставляет надежд устроить встречу между двумя зрелищными атлетами.

«Яир Родригес, конечно, отличный боец, но он ниже уровня Алдо, Ортеги или Волкановски. Думаю, что бой с Жозе или Брайном будет для Забита важным шагом в подготовке к титульной схватке», — заключил Алмейда.

Новый оппонент для Альвареса

В октябре 2018 года экс-чемпион UFC и Bellator в лёгком весе покинул крупнейший ММА-промоушен мира и подписал контракт с ONE FC. Однако с того момента Альварес провёл лишь два поединка, в одном из которых потерпел тяжелейшее поражение от Тимофея Настюхина. В своей дебютной схватке в сингапурской организации он оказался в нокауте уже в первом раунде, за 55 секунд до его завершения.

После этого Альварес сумел собраться и во втором поединке сломил сопротивление филиппинца Эдуарда Фолаянга. По ходу драматичного сражения американец оказался в нокдауне, но сумел не только прийти в себя, но выиграть с помощью удушающего приёма сзади.

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Но теперь его ждёт ещё одно тяжёлое испытание. Повторить достижение Настюхина постарается Сайгид-Гусейн Арсланалиев, для которого эта схватка станет девятой под эгидой ONE FC. В предыдущих восьми уроженец Дагестана одержал семь побед и потерпел одно поражение. Одной из его «жертв» стал всё тот же Тимофей, уступивший нокаутом в первом раунде.

Интересен и тот факт, что его единственным обидчиком является Георгий Стоянов, который на тот момент имел не самый завидный послужной список — 19 побед при 12 поражениях. Арсланалиев доминировал, но в один момент потерял контроль над собой и нарушил правила. Сайгид-Гусейн нанёс удар в голову находившемуся на канвасе оппоненту, за что был дисквалифицирован. Примечательно, что с того момента болгарин больше не возвращался в октагон.

Стоит отметить, что в настоящее время Арсланалиев живёт в Турции и выступает за эту страну, в которую перебрался в 14-летнем возрасте. При этом спортсмен подавал огромные надежды уже в раннем возрасте и к 12 годам успел стать чемпионом Дагестана, России, Армении и Азербайджана по ушу-саньда.

Источник: Россия Сегодня