Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

25 ноября 2019     12
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Проезд на поездах Московских центральных диаметров в течении двух недель будет бесплатным. Об этом в своем Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такое решение было принято, чтобы тщательно отладить билетную систему Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Ранее пассажиры сообщали о сбоях в работе турникетов.

О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро. МЦД-1 проходит через города Одинцово, Долгопрудный и Лобня. 2-я линия соединяет Нахабино и Подольск. Сообщалось, что с запуском МЦД-1 и МЦД-2 количество поездов увеличится в три раза.

По диаметрам курсируют поезда «Иволга», которые оснащены бесплатным Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

Источник: Лента.Ру

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