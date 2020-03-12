«Проецировать силу на дальних рубежах»: как корвет «Гремящий» усилит боевые возможности ВМФ России

Военно-морской флот России должен получить многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий» в первом полугодии 2020 года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу судостроительной компании «Северная верфь». Ранее корабль успешно прошёл цикл испытаний, в ходе которых провёл ракетные и торпедные стрельбы. «Гремящий» предназначен для нанесения ударов по подлодкам, надводным и наземным целям. Основу арсенала корабля составляют крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а в ближайшие годы на вооружение поступит гиперзвуковой «Циркон». Как полагают эксперты, появление «Гремящего» позволит ВМФ выполнять задачи вдали от родных берегов.

В первой половине 2020 года Военно-морской флот России должен получить новейший многоцелевой корвет проекта 20385 «Гремящий». Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» (Санкт-Петербург), где был построен данный корабль.

Как рассказали 11 марта в пресс-службе Северного флота (СФ), корвет вышел в Баренцево море из Североморска и взял курс на Балтику. Находясь в Севфлоте, «Гремящий» с ноября 2019 года проходил государственные испытания, новый этап проверки систем и агрегатов проведут на полигонах Балтийского флота.

В декабре прошлого года в Белом море корвет проекта 20385 провёл успешные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и противокорабельными «Ониксами», а также отработал взаимодействие с авиацией. В январе в Баренцевом море «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям.

«В ходе стрельбы был успешно испытан новый комплекс морского оружия. Испытания корвета обеспечили экипажи одной из атомных подводных лодок, которая обозначала подводного противника, и малого противолодочного корабля Северного флота «Снежногорск», — говорится в сообщении пресс-службы СФ.

«В честь легендарного эсминца»

«Гремящий» предназначен для выполнения широкого круга боевых задач на морских просторах. Корвет способен обнаруживать и уничтожать подводные лодки и надводные корабли противника, поражать наземные цели, обеспечивать высадку десанта.

«Наименование «Гремящий» дано корвету в честь легендарного эсминца Северного флота времён Великой Отечественной войны, которому за успешные действия на море было присвоено гвардейское звание, а его командир — капитан 1 ранга (в дальнейшем контр-адмирал) Антон Гурин — стал Героем Советского Союза», — поясняют в Минобороны РФ.

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«Гремящий» — усовершенствованная версия кораблей проекта 20380. По сравнению с предшественниками новейший корвет обладает более мощным ударным и зенитно-ракетным вооружением. Также «Гремящий» отличают меньшая оптическая, радиолокационная и акустическая заметность.

По информации Минобороны РФ, снизить радиолокационную заметность корабля удалось «за счёт применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки».

Водоизмещение корвета проекта 20385 составляет более 2 тыс. т, длина — 104 м, ширина — 13 м, скорость — до 27 узлов, дальность плавания — около 4 тыс. миль, экипаж — 99 человек.

Возможности «Гремящего» по поиску и уничтожению подлодок значительно повышает вертолёт Ка-27ПЛ (Ка-27ПС), для которого на судне предусмотрены специальная площадка и ангар.

Новейший корвет оснащён универсальным корабельным стрельбовым комплексом (УКСК), который позволяет совершать пуски «Калибров», «Ониксов», зенитных ракет и гиперзвуковых «Цирконов».

От атак с воздуха «Гремящего» защищает зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут», способный поражать авиацию и крылатые ракеты противника на дальности до 150 км. Боеприпасы этой системы ПВО благодаря активной головке самонаведения уничтожают цель на финальном участке полёта без получения данных от радиолокационной станции, что заметно упрощает процесс боевой работы.

Помимо ракетного вооружения, арсенал «Гремящего» представлен 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-мм зенитными автоматическими пушками АК-630М, малогабаритным противолодочным комплексом «Пакет-НК», который не имеет аналогов в мире.

Главная энергетическая установка (ГЭУ) «Гремящего» состоит из двух дизельных агрегатов 1ДДА-12000 производства АО «Коломенский завод», которые были доработаны по требованию Минобороны после введения санкций против России.

Ещё одной важной особенностью «Гремящего» является боевая информационно-управляющая система (БИУС) нового поколения «Сигма». Она объединяет все бортовое вооружение, а также средства разведки и наблюдения.

«Гремящий» пополнит состав Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом в июне прошлого года сообщил контр-адмирал Игорь Королёв, заместитель командующего ТОФ по вооружению. Также данное оперативно-стратегическое объединение ВМФ получит второй корабль проекта 20385 «Проворный». Предположительный срок передачи — 2021 год.

«В корвете «Гремящий» и в последующем корвете «Проворный» внедрены принципиально новые технологии и конструкционные решения. Кроме всего прочего, эти корабли являются первыми на ТОФ носителями комплекса крылатых ракет «Калибр», который отлично зарекомендовал себя во время эксплуатации на Черноморском флоте и в Каспийской флотилии», — говорится в материалах пресс-службы Восточного военного округа.

«Циркон» обязательно будет»

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время посещения АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (Калининград) осмотрели «Гремящий». Командир корабля капитан 2-го ранга Роман Довгайлов рассказал, что в его арсенал должна войти ракета 3M22 «Циркон». В ответ Путин заявил: «Циркон» обязательно будет».

Опрошенные RT эксперты отметили, что с появлением «Циркона» боевые возможности корветов проекта 20385 будут значительно увеличены. Гиперзвуковая ракета способна развивать скорость в 9 Махов и поражать цели на дальности свыше 1 тыс. км.

В настоящее время испытания этого уникального боеприпаса проходят на полигонах Северного флота. Как сообщил в конце февраля Сергей Шойгу, «Циркон» позволит «качественно увеличить боевой потенциал» Военно-морского флота РФ.

В комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что с появлением «Циркона» корветы проекта 20385 будут представлять угрозу даже для авианосной группировки потенциального противника. По его словам, современные и перспективные средства ПВО не в состоянии перехватить гиперзвуковую ракету.

«Безусловно, сильной стороной российских корветов проекта 20385 является ракетное вооружение. «Цирконы» и «Калибры» превращают небольшую морскую платформу в корабль, который может нанести серьёзный ущерб превосходящим силам противника», — пояснил Кнутов.

В разговоре с RT военный аналитик Дмитрий Литовкин обратил внимание на высокие мореходные качества корветов проекта 20385. По его словам, «Гремящий» и «Проворный» приспособлены под выполнение задач за тысячи миль от родных берегов. Введение в строй данных кораблей укрепит позиции ВМФ в ближней и дальней морской зонах.

«Россия испытывает определённую нехватку крупных кораблей, способных нести боевое дежурство на просторах Мирового океана. Конечно, корветы проекта 20385 эту проблему полностью не решают. Однако их возможности позволяют России проецировать силу на дальних рубежах и представлять реальную опасность для авианосных группировок», — подчеркнул Литовкин.

Источник: Россия Сегодня