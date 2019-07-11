Прокуратура начала проверку из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах.

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