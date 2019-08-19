Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве

19 августа 2019     13
Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве

18:07

Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум».

РИА Новости

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статье 229.1 УК России», — цитирует ведомство РИА Новости.

16 августа стало известно, что в Москве задержали женщину при получении по почте незарегистрированного в России сильнодействующего противосудорожного препарата «Фризиум» для своего тяжелобольного сына.

Сотрудники Центрального таможенного управления возбудили уголовное дело по факту незаконного провоза через границу психотропных веществ. После этого прокуратура начала проверку относительно законности возбуждения дела.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Центр Севастополя испоганили фашистскими надписями
Центр Севастополя испоганили фашистскими надписями

Севастополец Александр Бородавченко разместил в социальной сети «ВКонтакте» фотографии и видео молодых людей. По его словам, они ночью рисовали в общественных местах …


Врио губернатора Севастополя недоволен завышенными тарифами
Врио губернатора Севастополя недоволен завышенными тарифами

Геологические исследования участка, отведенного под строительство новой инфекционной больницы, должны быть оптимизированы, а стоимость снижена. Такое поручение дал врио губернатора …


Вести Севастополь 19.08.2019
Вести Севастополь 19.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Благоустройство у пятой больницы вызвало критику главы региона. Какие еще вопросы обсудили на заседании правительства? – …


За неделю на дорогах Севастополя 24 человека получили травмы
За неделю на дорогах Севастополя 24 человека получили травмы

За прошедшую неделю в Севастополе зарегистрировано 20 ДТП, в которых 24 человека, в том числе 2 ребёнка дошкольного возраста, получили …


Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве
Прокуратура отменила возбуждение дела о покупке лекарства в Москве

18:07 Генеральная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела против матери больного ребёнка о провозе через границу лекарства «Фризиум». РИА Новости «По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты