Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

25 декабря 2019     21
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

10:19

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников 9-го класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.

РИА Новости

«Привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава органа внутренних дел являлось незаконным. Причастные к этому должностные лица… поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья обучающихся… грубо нарушив их права и законные интересы», — говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Отмечается, что решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела МВД, руководившим тактико-строевым занятием, в связи с отказом главы Новотроицкого сельского поселения предоставить территорию парка отдыха «Солнечный» из-за подготовки к новогодним мероприятиям.

В прокуратуре выяснили, что районный отдел образования не проконтролировал ситуацию и не предотвратил неправомерные действия со стороны администрации школы.

По результатам проверки ведомство сделало представление главе района и начальнику ОМВД России по Тукаевскому району.

При этом материалы проверки были переданы следственным органам.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил привлечь к дисциплинарной ответственности руководителя МВД Татарстана Артёма Хохорина из-за учений с участием школьников.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе начинается экологическая акция «Вам пакет? Спасибо, нет!»
В Севастополе начинается экологическая акция «Вам пакет? Спасибо, нет!»

Пока в Севастополе не работает госпрограмма по улучшению экологии в городе, нет пунктов раздельного сбора бытовых отходов, а в магазинах …


Археологи нашли затерянный город
Археологи нашли затерянный город

Археологи в ходе раскопок в Эфиопии обнаружили затерянные руины города одной из наиболее загадочных древних цивилизаций — Аксумского царства, существовавшего …


Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД
Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

10:19 Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников 9-го класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции …


В Севастополе встречают первый проехавший по Крымскому мосту пассажирский поезд
В Севастополе встречают первый проехавший по Крымскому мосту пассажирский поезд

На привокзальной площади Севастополя установили экран. На нём можно будет увидеть трансляцию прибытия железнодорожного состава. Для гостей приготовили целую программу. …


Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь
Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

Железнодорожную станцию Инкерман поезд проехал в 09:11. По расписанию. Тем временем на вокзале Севастополя всё уже готово к встрече. На …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты