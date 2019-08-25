Промоутеры Ярда не рассматривают перспективу реванша с Ковалёвым

12:56

Фрэнк Уоррен, промоутер Энтони Ярда, прокомментировал возможную организацию боя-реванша между британским боксёром и действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергеем Ковалёвым.

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«Реванш на данный момент не имеет смысла, но в будущем — почему бы нет», — приводит слова Уоррена ТАСС.

При этом промоутер высоко оценил действия Ярда в ринге. Он назвал своего клиента воином и отметил, что тому удалось создать серьёзные сложности для российского спортсмена.

Уоррен считает, что бой с Ковалёвым стал для Ярда отличным опытом.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев поздравил Ковалёва с победой на Энтони Ярдом.

Источник: Россия Сегодня