23:56
Промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов.
РИА Новости
Как заявила глава ведомства Елена Мухтиярова, по итогам января-сентября производство обрабатывающих отраслей увеличилось на 12,3%, добывающих отраслей — на 4%.
«Отмечается рост практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности», — сказала она.
Ранее Newsnn.ru сообщал, что объём производства в Нижегородской области вырос на 7% по итогам восьми месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Источник: Россия Сегодня
|
Участники форума о Крымской войне направили резолюцию президенту страны
Президенту страны, Совету Федерации, Госдуме, федеральным министрам, главе и Госсовету республики Крым, Законодательному собранию Севастополя была направлена резолюция, которую приняли …
|
Власти Севастополя хотят устранить монополию на рынке газоснабжения
С сентября поставки голубого топлива начала и ещё одна организация с таким же названием, но государственная. Первые потребители – жители …
|
Промышленное производство в Подмосковье выросло на 12% с начала года
23:56 Промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу …
|
Банк России обнаружил 19 нелегальных финансовых организаций в Севастополе
За девять месяцев текущего года Центральный банк Российской Федерации в городе Севастополе выявил 19 нарушающих закон финансовых организаций. Из них …
|
Для Севастополя и Крыма планируют изменить федеральные законы
Депутат Госдумы Дмитрий Белик и глава Заксобрания Владимир Немцев обсудили изменение законов для Крыма. По словам Белика, федеральные законы нужно …