Промышленное производство в Подмосковье выросло на 12% с начала года

23:56

Промышленное производство в Московской области выросло на 12,1% с начала 2019 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства экономики и финансов.

РИА Новости

Как заявила глава ведомства Елена Мухтиярова, по итогам января-сентября производство обрабатывающих отраслей увеличилось на 12,3%, добывающих отраслей — на 4%.

«Отмечается рост практически во всех отраслях обрабатывающей промышленности», — сказала она.

Ранее Newsnn.ru сообщал, что объём производства в Нижегородской области вырос на 7% по итогам восьми месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Источник: Россия Сегодня