Пропавшая в Мексике россиянка найдена живой

08:13

Россиянка Лилиана И., пропавшая неделю назад в мексиканском штате Халиско, найдена живой. Об этом сообщил консул России в Мексике Андрей Трояновский.

«Родители девочки сообщили, что она жива и здорова», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, 15-летнюю девушку не похищали, она сама ушла из дома.

Ранее генеральная прокуратура Халиско объявила «жёлтую тревогу» в связи с исчезновением в городе Тлахомулько 17—19 февраля трёх несовершеннолетних, среди которых россиянка.

Источник: Россия Сегодня