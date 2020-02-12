21:25
Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым,РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
21:25
Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым,РИА Новости
Источник: Россия Сегодня
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Эпидемия коронавируса помогла россиянам найти свою любовь
Молодые россияне познакомились в аэропорту Уханя во время эвакуации из Китая из-за коронавируса и влюбились друг в друга. Их историю …
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Владельцы нелегальных павильонов на улице Колобова заплатят штраф
По мнению представителей ОНФ, недавно установленные на перекрёстке Столетовского проспекта и улицы Колобова торговые павильоны не только испортили внешний вид …
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Вести Севастополь 12.02.2020. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: – Штраф до полумиллиона рублей и возмещение ущерба за беспорядок на территории. Что еще ждет владельцев павильонов …
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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым
21:25 Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым, РИА Новости Источник: Россия Сегодня
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Пожар в шахте в Мурманской области потушили
Пожар в шахте по добыче руды в Кировске Мурманской области ликвидирован. Об этом в среду, 12 февраля, ТАСС сообщили в …