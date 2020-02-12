Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым

Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым,

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Пропавший во время пожара на шахте в Заполярье рабочий найден живым 21:25 Пропавший при пожаре на шахте в Кировске Мурманской области горнорабочий найден живым, РИА Новости Источник: Россия Сегодня

