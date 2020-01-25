«Прорывная инициатива»: как предложенный Путиным саммит постоянных членов СБ ООН может повлиять на ситуацию в мире

Москва в ближайшие дни направит руководству стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН разъяснения инициативы Владимира Путина о созыве саммита. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее президент РФ предложил организовать встречу лидеров России, США, Китая, Франции и Великобритании. По его мнению, эти страны «внесли главный вклад в создание системы послевоенного мироустройства» и несут особую ответственность за происходящее на планете. Идею Владимира Путина уже поддержали Франция и Китай. Эксперты называют предложение Кремля «прорывной инициативой». С точки зрения политологов, участники такого саммита могли бы способствовать стабилизации международной обстановки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на следующей неделе Москва направит официальные послания Китаю, США, Великобритании и Франции с детальными предложениями о проведении саммита лидеров стран — постоянных членов СБ ООН. По словам Пескова, в Кремле будут ждать реакции «с нетерпением».

Днём ранее, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле, президент России Владимир Путин предложил провести саммит лидеров РФ, США, КНР, Франции и Великобритании. Как подчеркнул российский лидер, эти пять держав «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

«Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, возможность провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании», — заявил Владимир Путин.

По его словам, Россия готова организовать или принять участие в таком саммите в любой точке мира и в любое время. Одним из вопросов, который мог бы обсуждаться на такой встрече, президент РФ назвал ситуацию в Ливии. Однако, как отметил Владимир Путин, существует много других проблем, которые требуют внимания постоянных членов Совбеза.

Кроме того, как подчеркнул российский лидер, символически важно провести такой саммит в год 75-летия окончания Второй мировой войны и основания ООН.

«Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства, сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и угрозы и, конечно, продемонстрировал бы нашу общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы», — отметил Владимир Путин.

Как объяснил 24 января Дмитрий Песков, суть предложения России состоит в том, чтобы «приступить к поиску путей для разрядки, для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед человечеством».

Мировая реакция

Ещё в Иерусалиме один из лидеров пятёрки постоянных членов Совбеза ООН, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение российского коллеги. Назвав Путина «дорогим другом», французский лидер согласился, что «пять стран — основательниц ООН несут особую историческую ответственность».

Эммануэль Макрон Reuters © Abir Sultan/Pool

«И сейчас нам вновь нужно собраться вместе, и мы действительно говорили об этом несколько дней назад, — добавил Макрон. — Мы должны собраться вместе и говорить об этом, потому что мы, конечно же, понимаем важность исторических событий и должны обеспечить устойчивость мирового порядка, который опирается на международное право и на права человека».

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Положительно отреагировали на инициативу Путина и в Китае.

«Мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу», — заявила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

Представитель британского правительства сообщил агентству РИА Новости, что Лондон ждёт от Москвы «дальнейших деталей касательно данного предложения». Официальной реакции США на инициативу РФ пока не поступало.

Заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя инициативу Путина, заявил, что «любые усилия по содействию дискуссиям между пятью постоянными членами Совета Безопасности приветствуются».

Состав постоянных членов Совета Безопасности ООН соответствует списку держав — победительниц во Второй мировой войне, которые внесли решающий вклад в поражение гитлеровской Германии, милитаристской Японии и их союзников. Именно эти страны сыграли ключевую роль в создании ООН. Поэтому в уставе организации им предоставлен особый статус в рамках Совета Безопасности. Это постоянно действующий орган ООН, на который возложена «главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности».

СССР, а позже его правопреемница Россия, США, Франция, Великобритания и Китай обладают правом вето, то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, кроме процедурного. У остальных членов Совбеза таких полномочий нет.

«Мир на грани»

Незадолго до выступления Путина в Израиле Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».

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Библейскую метафору Гуттереш использовал для описания четырёх, по его мнению, важнейших глобальных угроз. На первое место среди них он поставил «высочайшую геостратегическую напряжённость», повышение ядерной угрозы и международные конфликты. Три других всадника — это климатический кризис, рост недоверия к политическим институтам по всему миру и использование новейших технологий в преступных целях.

В свою очередь, 23 января в США так называемые часы Судного дня, учреждённые «Бюллетенем учёных-атомщиков», были переведены вперёд на 20 секунд.

«Часы Судного дня» — проект журнала Чикагского университета «Бюллетень учёных-атомщиков». Его в 1947 году учредили создатели американской ядерной бомбы. «Полночь» на часах символизирует момент ядерного катаклизма и вероятную гибель человечества. Ежегодно совет директоров «Бюллетеня» переводит стрелки на этом символическом циферблате.

Сейчас часы показывают 100 секунд до ядерной катастрофы. В период холодной войны ближе всего к финальной точке часы оказывались в 1953 году, когда стрелки были остановлены на отметке без двух минут полночь.

Как заявили представители «Бюллетеня учёных-атомщиков», сейчас мир сталкивается со множеством угроз. Особо они выделили климатические изменения, разногласия между ядерными державами, ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном и проблемы на переговорах по ядерному разоружению.

Заседание Cовбеза ООН Reuters © Shannon Stapleton

В таком контексте предложение Владимира Путина выглядит «сверхактуальным», отмечают эксперты.

«Мир находится на грани, уже начинается новая фаза гонки вооружений, страны сверхмилитаризируются, увеличиваются военные бюджеты, те же США выходят из всех возможных договоров. Однополярного мира уже не существует. Странам хорошо было бы, конечно, сесть за стол переговоров и выработать новые правила игры в многополярном мире», — заявил в разговоре с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Стратегическая стабильность

Долгое время пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН были единственными, кто обладал ядерным оружием. Однако в конце 1990-х годов в ядерный клуб официально вошли Индия и Пакистан, известно о северокорейских ядерных испытаниях. Не опровергает информацию о наличии у себя ядерного оружия и Израиль. При этом, как отмечают эксперты, обсуждение контроля над ядерными вооружениями и средствами их доставки вполне могло бы состояться в рамках такого саммита.

Напомним, в прошлом году США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2021 году истекает срок действия другого важного договора — СНВ-III, который ограничивает ядерные арсеналы России и США.

Запуск ракеты средней дальности с острова Сан-Николас, Калифорния Reuters © Scott Howe/U.S. Dept of Defense/Handout

Сейчас Вашингтон выступает за проведение трёхсторонних переговоров между Россией, США и Китаем по вопросам контроля над ядерными вооружениями. Пекин, однако, пока воспринимает такие предложения весьма прохладно.

В России при этом считают, что необходимо поднять вопрос о распространении ограничений на европейских союзников США по НАТО. По словам Дмитрия Пескова, «если говорить о руинах ДРСМД и необходимости его компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь нужно говорить о странах Западной Европы, в которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности».

В декабре прошлого года в ходе визита в США Эммануль Макрон призвал создать новый ДРСМД с учётом интересов европейцев.

«Если саммит состоится, то, во-первых, стоит ждать обсуждения вопросов нераспространения ядерного оружия, — считает Константин Блохин. — Во-вторых, ДРСМД, из которого США вышли. В-третьих, будущее СНВ-III, из которого, скорее всего, Соединённые Штаты также выйдут, но он ещё действует до февраля 2021 года. Также, возможно, будут затронуты проблемы окружающей среды — то же Парижское соглашение по климату».

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин отметил в разговоре с RT, что возможными темами саммита могли бы стать торговые войны, санкции, гибридные формы противостояния между государствами.

Наследники победителей

Андрей Кошкин назвал предложение Владимира Путина «прорывной инновационной инициативой».

По его словам, подобного рода форум, «если он состоится, внесёт свою лепту в стабилизацию напряжённой обстановки».

Как отмечают эксперты, после окончания Второй мировой войны именно державы-победительницы взяли на себя основной груз ответственности за поддержание порядка во всём мире.

«Эта пятёрка — ведущие страны мира, которые больше всех влияют на дальнейшее развитие глобальной политики. Эти пять государств, по сути, и управляют всеми мировыми процессами. Их потенциал вооружений, как и экономический потенциал, значительно превосходят все остальные страны. Поэтому это — лучшие из лучших», — отмечает Константин Блохин.

Несмотря на то что лидеров всех стран — победительниц во Второй мировой войне пригласили в Москву на 75-летие Победы и Эммануэль Макрон, например, уже дал своё согласие, эксперт полагает, что наиболее вероятная площадка для саммита пяти держав — какая-либо нейтральная страна.

«Скорее всего, будет выбрано государство, которое всегда выступает модератором отношений между различными странами — к примеру, Австрия, либо Швейцария, либо Финляндия», — считает эксперт.

В свою очередь, Андрей Кошкин полагает, что российскую столицу тоже не стоит сбрасывать со счетов.

«Если все они соберутся 9 мая, то так продемонстрируют мировой общественности, что способны отбросить всевозможные взаимные претензии, без всяких условностей сесть за стол переговоров и решить многие вопросы, которые сняли бы напряжённость на планете», — утверждает политолог.

Источник: Россия Сегодня