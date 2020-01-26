Психолог назвала способ отвлечь ребенка от гаджета перед сном

Самый эффективный способ отвлечь ребенка от гаджета поздним вечером — ввести в семье ритуал подготовки ко сну. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова.

В числе наиболее полезных ритуалов она назвала чистку зубов, принятие душа, небольшую прогулку, чтение книги, разгадывание кроссворда, стакан молока. По словам психолога, эти действия не будут вызывать лишнего напряжения у ребенка. Однако они должны длиться не более получаса.

Рассказова подчеркнула, что тотальные запреты на гаджеты работают плохо. «Запретить гаджеты готовы 33 процента родителей, 50 процентов разрешают все и только 17 умеют договариваться», — пояснила она.

В ноябре 2019 года сообщалось, что смартфон стал одним из популярных запросов российских детей в качестве подарка от Деда Мороза. Также дети хотят, чтобы их близкие были счастливы и здоровы.

Источник: Лента.Ру