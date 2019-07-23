Путин взялся за тетради для школьников

Президент России Владимир Путин поручил правительству и региональным властям обеспечить учеников тетрадями. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам медиафорума «Правда и справедливость». Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил чиновникам проанализировать, насколько обеспечены «обучающиеся по основным общеобразовательным программам» учебными пособиями и рабочими тетрадями. При необходимости власти должны будут принять меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, в которых ученики не обеспечены пособиями и тетрадями.

Вместе с тем правительству и властям субъектов поручено рассмотреть вопрос о сокращении использования тетрадей, в том числе с учетом внедрения в образование цифровых технологий по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда».

Доложить об исполнении поручений чиновники должны до 1 ноября.

В мае президент поддержал идею об оказании адресной помощи семьям, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному году.

Источник: Лента.Ру