Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах

23 августа 2019     14
Путин выступил с важным заявлением об американских ракетах

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением после совещания с членами Совета безопасности страны на тему последних ракетных испытаний США. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что американская сторона, выйдя из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), «развязала себе руки для развертывания в разных регионах мира запрещенных ракет». «Единственной целью США являлось прикрытие работ, проводимых в нарушение ДРСМД и изначальное намерение выйти из него», — сказал Путин.

По словам президента, США запустили пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией этого соглашения, но Москва и ранее располагала сведениями о работе американской стороны над запрещенным договором оружием.

В связи с действиями США Путин поручил Минобороны и МИД проанализировать уровень угрозы и принять меры по симметричному ответу. Россия, как подчеркнул глава государства, будет обеспечивать свою безопасность в одностороннем порядке.

В Кремле ранее анонсировали это заявление, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал его как важное.

Источник: Лента.Ру

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