Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

19 октября 2019     9
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Президент поручил предпринять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущения распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населенные пункты», — сказал Песков.

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11:04 — Сегодня

По последним данным, в результате прорыва дамбы, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести. Еще 14 пострадали. Власти края заявили, что сооружение возводилось кустарным способом с нарушением технологических норм и не было официально зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Кроме того, известно, что на золотодобытчиков поступали жалобы от местных. Так, житель Красноярского края, проживающий возле рек, где произошел прорыв дамбы, говорил, что работники артели испортили русло рек и загрязнили воду. Как уточняет «Интерфакс», возле села Щетинкино работает артель «Сисим». Она принадлежит холдингу «Сибзолото».

Источник: Лента.Ру

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