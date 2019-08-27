Путин закупился мороженым на пять тысяч рублей

Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС в Жуковском угостил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и всю делегацию мороженым. Об этом сообщает Telegram-канал агентства РИА Новости.

Глава российского государства выбрал себе пломбир в стаканчике «Коровка из Кореновки», а турецкому президенту предложил «Вологодское».

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00:08 — 19 июня 2016

За угощение Путин заплатил пять тысяч рублей. «Сдачу министру отдайте. Это ему на развитие авиации», — сказал Путин, кивая на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Владимир Путин не впервые угощает коллег и иностранных гостей мороженым. Так, на авиасалоне 2017 года он приобрел это лакомство для сопровождавшей его делегации. Себе он взял стаканчик «Коровку из Кореновки», который тогда стоил на 10 рублей меньше.

Источник: Лента.Ру