Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

21 октября 2019     19
Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

00:27

RT

Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки. Президент отметил, что Россия готова «не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой».

Президент России Владимир Путин РИА Новости © Алексей Никольский

Он подчеркнул важность того, чтобы конкуренция «была цивилизованной, развивалась в правовом русле».

При этом Путин заявил, что «ряд западных государств прибегает к давлению, запугиванию и шантажу правительств суверенных африканских стран»; по его словам, такими методами эти страны «пытаются вернуть утраченные влияние и доминирующие позиции в бывших колониях, стремятся — уже в «новой обёртке» — выкачивать сверхприбыли, эксплуатировать континент без оглядки и на людей, живущих здесь, и на экологические и другие риски».

Ранее сообщалось, что Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступят на пленарном заседании Экономического форума Россия — Африка в Сочи, который посвящён раскрытию потенциала сотрудничества. Оно состоится 23 октября.

Также Nation News сообщало, что в рамках культурной программы форума Россия — Африка в Сочи состоится гала-концерт.

Источник: Россия Сегодня

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