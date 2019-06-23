Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Россия готова к диалогу с США, однако они сами должны решить, нужно им развивать отношения с Москвой или нет, заявил российский президент Владимир Путин.

«Нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождём, пока они созреют», — сказал он в эфире НТВ.

При этом глава государства выразил уверенность, что разговор нужен, поскольку без него найти консенсус невозможно.

Во время прямой линии Путин предположил, что диалог с Вашингтоном будет непростым из-за ограничений со стороны властных институтов и начала в стране избирательной кампании.

Ранее он констатировал, что за последние годы российско-американские отношения всё больше ухудшаются на фоне санкций.