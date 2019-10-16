Путин изменил закон «О полиции»

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий полиции право выносить гражданам предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения ими преступлений или административных правонарушений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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