Путин и Медведев поздравили россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили россиян с Рождеством. Поздравление главы государство размещено на сайте Кремля. Медведев опубликовал пост в Facebook.
Путин пожелал согражданам здоровья и благополучия, отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в укреплении духовно-нравственных основ общества.
Медведев сопроводил поздравление фотографией игрушечного вертепа.
Глава государства провел рождественскую ночь на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, премьер-министр присутствовал на торжественной церемонии в храме Христа Спасителя в Москве.
Источник: Лента.Ру