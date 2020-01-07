Путин и Медведев поздравили россиян с Рождеством

Глава государства провел рождественскую ночь на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, премьер-министр присутствовал на торжественной церемонии в храме Христа Спасителя в Москве.

Путин пожелал согражданам здоровья и благополучия, отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в укреплении духовно-нравственных основ общества.

Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили россиян с Рождеством. Поздравление главы государство размещено на сайте Кремля. Медведев опубликовал пост в Facebook .

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Путин и Медведев поздравили россиян с Рождеством Президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев поздравили россиян с Рождеством. Поздравление главы государство размещено на сайте Кремля. Медведев …



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