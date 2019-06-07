Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт крейсера «Аврора»

‘), link: “https://russian.rt.com/russia/video/638794-putin-si-czinpin-avtora-krejser” }, events: { onPlay: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PLAY’, location.href); var playingVideoId = ‘js-mediaplayer-5cf9813218356133698b45ea’; // id текущего плеера pauseMedia(playingVideoId); //запускаем функцию остановки всех играющих плееров кроме этого Код функции ниже по коду } }, onPause: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘CLICK PAUSE’, location.href); } }, onComplete: function(){ if (ga) { ga(‘send’, ‘event’, ‘JWPLAYER-GA’, ‘COMPLETE’, location.href); } } } }); function pauseMedia(playingMediaId) { var players = document.querySelectorAll(‘.jwplayer, object’); for (var i = 0, max = players.length; i –>

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу, в ходе которой сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора». Главы государств поднялись на борт корабля, где для них провели краткую экскурсию и рассказали об истории судна.