Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт крейсера «Аврора»

7 июня 2019     12
Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт крейсера «Аврора»

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Короткая ссылка

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу, в ходе которой сделали незапланированную остановку у крейсера «Аврора». Главы государств поднялись на борт корабля, где для них провели краткую экскурсию и рассказали об истории судна.

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